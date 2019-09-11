Наталія Могилевська чуттєво переспівала гімн України: відео

Співачка Наталія Могилевська зворушила мережу новою піснею. Артистка дещо змінила слова і музику гімну України та записала його спільно з учнями своєї "Школи зірок".

Вперше фрагмент переспіву вона презентувала під час прямого ефіру шоу "Танці з зірками 2019". Тоді Наталія Могилевська була запрошеною ведучою балкону та зізналась, що український гімн добре було б зробити позитивнішим. Вже 11 вересня артистка опубікувала свою версію національної державної пісні.

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Відомо, що презентацію на проєкті Наталія Могилевська присвятила поверненню полонених до України. Зміни до державного гімну, як переконує співачка, вона внесла з повагою до історії та всіх українських громадян.

Нова пісня на музику гімну України! З повагою до нашого минулого, до нашої історії... до боротьби й страждань українського народу, які довелося пройти на шляху до незалежності. З мріями про наше славетне майбутнє, про наш намір і нашої молитви, про країну, в якій наші діти впевнені, що житимуть сто років щасливо, і відчуватимуть, що доля усміхається їм від народження! – написала Наталія Могилевська.

Окрім цього, артистка зізналась, що чимало українців прагнуть змінити державний гімн. Саме тому запис їй дався дуже легко, а спільно з Наталією Могилевською у кадрі постали діти, які допомогли створювати переспів.

"Мені було дуже легко зняти це відео, тому що я знаю: змінити текст гімну є бажанням багатьох громадян... Ми просто зняли нашу репетицію, на яку я запросила дуже цікавих музикантів з рідкісними старовинними інструментами. А надихнули мене діти, учні моєї Школи. Я б дуже хотіла, щоб вони вірили в те, що житимуть мирно і що доля в нашій країні їм усміхається з самого народження", – додала вона.

Дивіться кліп Наталії Могилевської на пісню "Гімн України": відео

Як відомо, це не вперше знаменитості осучаснюють гімн. Під час Ходи гідності, яка вперше пройшла на День Незалежності в Києві, державну пісню виконали українські зірки світової оперної сцени, п’ять оркестрів, 18 піаністів та артисти Тіна Кароль і Alina Pash. Виступ викликав чимало схвальних відгуків та водночас обурення.