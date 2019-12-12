Нацвідбір Євробачення-2020: Андрій Данилко став першим суддею шоу

Організатори національного відбору Євробачення-2020 розпочали підготовку до перших етапів шоу. Так, у мережі оприлюднили інформацію про першого суддю вокального проєкту. Ним став співак та композитор Андрій Данилко, який виступав на вокальному конкурсі в образі Вєрки Сердючки.

Як повідомляє СТБ, артист вже прийняв пропозицію та стане одним із суддів нацвідбору Євробачення-2020. Це вже вп'яте Андрій Данилко займе крісло експерта та візьме участь в оцінюванні знаменитих конкурсантів. Під час спілкування з журналістами співак зізнався, на що звертатиме увагу під час голосування за переможців нацвідбору.

Читайте також: Перші учасники Євробачення-2020: які країни вже визначились з конкурсантами престижного шоу

"Ось уже п’ятий рік у кріслі журі, але мої критерії відбору не змінюються: головне, щоб країна була яскраво і конкурентно представлена ​​на Євробаченні. Я сподіваюся, в цьому році і глядачі, і журі оберуть гідного представника від України. Інакше – навіщо це все?" – заявив він.

Наразі невідомо, хто займе інші два суддівські крісла в національному відборі. У 2019 році колегами Андрія Данилка були співачка Джамала та Євген Філатов – засновник українського гурту The Maneken та успішний саундмейкер.

А от незмінним ведучим шоу буде Сергій Притула. Попри гучні скандали, які розпалились на попередньому нацвідборі, він залюбки вийде у прямі ефіри шоу та представлятиме претендентів на Євробачення-2020. Уже відомо, що півфінали нацвідбору пройдуть 8 та 15 лютого, а от ім'я переможця в Україні дізнаються 22 лютого. Підбором артистів на шоу займатиметься знаменитий композитор і музичний продюсер Руслан Квінта.