Найбільша помилка, – Бен Аффлек чуттєво прокоментував розлучення з Дженніфер Гарнер

Голлівудський актор Бен Аффлек і досі переживає через розлучення з Дженніфер Гарнер. У новому інтерв'ю він зізнався, що цей розрив став найбільшою помилкою його життя.

Як відомо, про розрив стосунків подружжя оголосило у 2015 році. І тільки через 3 роки Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер офіційно розлучились. Та, незважаючи на те, що стосунки у голлівудської пари давно закінчились, Бен Аффлек і досі шкодує, що втратив кохану. Як повідомляє The New York Times, своє розлучення він вважає помилкою всього життя.

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Найбільша помилка у моєму житті – це розлучення. Почуття сорому дійсно токсичне,

– поділився Бен Аффлек.

Актор не приховує: саме він винен у розриві стосунків з Дженніфер Гарнер. Бен Аффлек і досі лікується від алкозалежності, яка й стала причиною розлучення. Саме тяга до випивки зумовила і відмови від перспективних ролей, зокрема, Бетмена. Замість Бена Аффлека в супергероя у новому фільмі перевтілиться його колега Роберт Паттінсон.

"Я випивав у нормальних кількостях упродовж тривалого часу. Але, коли мій шлюб став розвалюватися, я почав пити більше і більше. Це було в 2015-2016 роках. Моє пияцтво породило великі проблеми в сім'ї", – заявив він.

Цікаво, що Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер зуміли зберегти дружні стосунки після розлучення. Акторка особисто возила його в реабілітаційний центр та підтримувала у боротьбі з алкозалежністю. Окрім цього, Дженніфер не заперечувала, щоб Бен Аффлек святкував з нею та їхніми трьома дітьми свята. Актор регулярно проходить терапію та має свого поручителя, який колись теж страждав від алкозалежності.

Однак після кількох місяців тверезого життя Бен Аффлек гучно відсвяткував Геловін. Актора сфотографували папараці, коли він з маскою на обличчі ходив вулицями Лос-Анджелеса, шукаючи вечірки. Однак сам чоловік не соромиться цього та з оптимізмом прокоментував рецидив.

"Для мене не особливо корисно зациклюватися на невдачах або рецидивах, і мучити себе. Звичайно, я робив помилки. Звичайно, я здійснював вчинки, про які шкодую. Але потрібно взяти себе в руки, отримати з цього урок, дізнатися ще щось і спробувати рухатися вперед", – додав Бен Аффлек.