Не плакала: гурт KAZKA презентував пісню на Євробачення-2019

У 2018 році популярний український гурт KAZKA приголомшив успіхом. Їхня пісня "Плакала" встановила своєрідний рекорд не лише в Україні, а й за її межами. За кілька місяців кліп KAZKA переглянули понад 106 мільйонів користувачів мережі, а згодом артисти випустили англомовну версію пісні.

Після новини про те, що гурт побореться за право представляти Україну на конкурсі Євробачення-2019, шанувальники вибухнули питаннями: "З якою піснею піде KAZKA?".

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1 лютого гурт зняв інтригу і презентував свою пісню, з якою планують представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019, півфінали якого відбудуться 14 та 16 травня, а фінал – 18 травня в Ізраїлі. Так, гурт повідомив на своїй офіційній сторінці в Instagram, що буде виступати з піснею "Apart".

"Apart" – це особиста історія відносин, страхів і подолань. Це пісня-маніфест: кохайте без шаблонів! Незважаючи на статус, зріст, вагу, соціальні відмінності, нав'язані іншими правила і форми. Кохайте кого завгодно, але обов’язково всією душею", – зазначила вокалістка гурту Олександра Заріцька.

Слухайте нову пісню гурту KAZKA "Apart": аудіо

До слова, 2018 році міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2018 пройшов у португальському Лісабоні. За підсумками фіналу, перемогу здобула Нетта Барзілай з Ізраїлю. Співак MELOVIN, який представляв Україну, посів 17 місце.