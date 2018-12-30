Офіційно: гурт KAZKA візьме участь у нацвідборі на "Євробачення 2019"

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Гурт KAZKA візьме участь у національному відборі "Євробачення 2019"
Гурт KAZKA візьме участь у національному відборі "Євробачення 2019" / Instagram/ @kazka.band

Молодий український гурт KAZKA, який прославився на весь світ піснею "Плакала", заявив про рішення взяти участь в одному з наймасштабніших пісенних конкурсів. Виконавці подали заявку на участь у національному відборі на "Євробачення 2019".

Всесвітню знаменитість українському колективу принесла пісня "Плакала", яку після такого фурору прослуховувань учасники гурту вирішили перекласти англійською мовою для своїх іноземних шанувальників. Однак, схоже, не лише бажання порозумітись з англомовними прихильниками керувало виконавцями.

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Гурт KAZKA вирішив подати заявку на участь в національному відборі на "Євробачення 2019". Про це повідомили представники пісенного конкурсу на офіційній сторінці в Instagram.

Офіційно! Гурт KAZKA подав заявку на участь у національному відборі. Підтримаєте? Це буде грандіозне шоу, чи не так?,
– йшлося в повідомленні під фотографією музичного колективу KAZKA.

Шанувальники припускають, що саме пісню "Плакала" (Cry) виконавці представлятимуть на пісенному конкурсі. "Фоловери" офіційної сторінки зраділи такій новині: "Звичайно підтримаємо", "У них є всі шанси, вони вже у всіх на слуху", "Я вже знаю, хто поїде від України на "Євробачення". Однак знайшлися і ті, які не підтримали гурт KAZKA у їхньому рішенні: "Це провал", "Ні, не підтримаємо. Живі виступи у них не дуже, а під фанеру на "Євробаченні" не можна" та інші.

 

 

Теги: LifeStyle Новини культури Євробачення 2019 Музика
Джерело: 24 канал
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