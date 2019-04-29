Офіційно: Шеннен Догерті зніметься у продовженні серіалу "Беверлі-Хіллз 90210"

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Шеннен Догерті ще раз зіграє Бренду Волш
Шеннен Догерті ще раз зіграє Бренду Волш / www.health.com

48-річна голлівудська зірка Шеннен Догерті, яка покинула акторську кар'єру через боротьбу з онкохворобою, повертається на телеекрани. Знаменитість офіційно підтвердила участь у продовженні серіалу "Беверлі-Хіллз 90210" (Beverly Hills, 90210).

Про перезапуск культової кінострічки стало відомо ще на початку 2019 року. Однак через смерть одного з акторів "Беверлі-Хіллз 90210" Люка Перрі розмови про зйомки призупинились. 

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Проте днями Шеннен Догерті на своїй офіційній сторінці в Instagram підтвердила, що з'явиться у серіалі. За її словами, кінострічка отримає дещо іншу назву – "БХ90210" (BH90210).

Так, це офіційно. Справжнє питання полягає в тому... Чи ми будемо носити ці вбрання?
– написала з гумором Шеннен Догерті. 

До допису вона додала архівне фото зі своїми колегами по знімальному майданчику. Всі зірки "Беверлі-Хіллз 90210" постали на світлині у літньому молодіжному одязі в стилі 90-их. 

Невідомо, чи буде Шеннен Догерті комфортно повертатись на знімальний майданчик. Все тому, що норовлива зірка упродовж 4 сезонів "Беверлі-Хіллз 90210" мала досить напружені стосунки з колегами. І це стосувалось не тільки акторського складу, але й всієї творчої команди. Через численні скандали Шеннен Догерті звільнили, а її героїня Бренда Волш не з'явилась у заключному сезоні. Відсутність одного з улюблених персонажів автори проекту пояснили навчанням дівчини у Парижі. 

Окрім Шеннен Догерті, у продовженні культового серіалу знімуться Дженні Гарт (Келлі Тейлор), Єн Зірінг (Стів Сандерс), Брайан Остін Грін (Девід Сівер), Торі Спеллінг (Донна Мартін), Джейсон Прістлі (Брендон Уелш) і Габріель Картеріс (Андреа Цукерман). Прем'єрна перша серія з'явиться на телеекранах вже влітку 2019 року. 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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