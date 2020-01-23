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Олег Скрипка записав чуттєву пісню з Христиною Соловій

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Олег Скрипка записав пісню з Христиною Соловій / Скріншот з відео

Співачка Христина Соловій наважилась на досить незвичну колаборацію. Артистка записала пісню "Зима" з легендарний українським вокалістом Олегом Скрипкою.

У переддень прем'єри кліпу, 23 січня, в ютубі з'явився дебютний тизер спільної відеороботи Олега Скрипки та Христини Соловій. Повну версію ролика артисти вирішили показати прихильникам, які із захватом розкупили всі квитки на презентацію треку в Києві. 

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Дивіться відео тизеру Христини Соловій та Олега Скрипки на пісню "Зима": 

Сама ідея колаборації, за словами співаків, була досить спонтанною. Олег Скрипка почув по радіо один із треків Христини Соловій. Голос української вокалістки надихнув його на створення нової пісні, до запису якої він залучив талановиту колегу. Записали композицію "Зима" з першого ж дубля.

Легко далось і знімання кліпу Олега Скрипки та Христини Соловій. Всього за 1 день артисти створили ефектні та романтичні кадри у стилі бароко. прихильників зачарує не тільки співзвучність голосів співаків, але й їхній танець у ритмі слоу-фокс. 

Часто, закохавшись, люди бояться зробити крок назустріч один одному. Саме тоді їхні емоції, як маріонетки, опиняються під владою страху бути відштовхнутими чи незрозумілими. Через це герої зближуються з осторогою. Але інколи потрібно дати волю почуттям і звільнити їх від "крижаних кайданів",
– пояснив концепцію нового кліпу режисер Юрій Двіжон. 

 

Презентація кліпу Олега Скрипки та Христини Соловій відбудеться 24 січня у Київському планетарії. "Ми вирішили продовжити зимові святкування та подарувати нашим друзям та прихильникам ще один чарівний вечір. До цього дня ми готуємо спеціальну програму: яскраве шоу, святкову атмосферу та приємні сюрпризи!" – анонсував Олег Скрипка.

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Музика Олег Скрипка Христина Соловій
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