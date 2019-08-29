Олег Винник стане ведучим шоу "Танці з зірками 2019"

Український співак Олег Винник стане ведучим в прямому ефірі розважального проєкту "Танці з зірками", прем'єра якого відбулася 25 серпня 2019 року.

Про це Винник повідомив своїх шанувальників на сторінці в Instagram-Stories. Співак з'явиться на телеекранах у новому випуску шоу 1 вересня о 21 годині.

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Олег Винник буде ведучим балкону, який буде спілкуватися з учасниками після їхніх виступів та буде дізнаватись реакцію танцівників на оцінки від суддів шоу "Танці з зірками 2019" – Франціско Гомеса, Катерини Кухар та Влада Ями.

Мені вперше випала нагода вести телевізійне шоу у прямому ефірі. Тому я в очікуванні нового досвіду. Це одночасно й цікаво, і дуже відповідально... Зустрінемося на "Танцях з зірками,

– сказав співак.

Що відомо про шоу "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проект "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.



Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.