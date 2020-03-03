Ольга Сумська показала, як відсвяткувала повноліття доньки

Українська акторка Ольга Сумська поділилась з прихильниками особливими сімейними кадрами. Зірка показала, як її донька Анна відзначила 18-ий день народження.

Як відомо, 2 березня доньці Ольги Сумської та Віталія Борисюка Анні виповнилось 18 років. З цієї нагоди акторка влаштувала гучне свято у своєму столичному маєтку, що залюбки показала у мережі. На кадрах видно, що у подарунок зіркова донька отримала багато кульок і торт.

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Донька Ольги Сумської відсвяткувала 18-річчя / Instagram / @olgasumska

А вже у дописі Ольга Сумська розчулила ніжним привітанням. "Ганнусю, доцюню, Анюсік, наше рідненьке сонечко! Ось і настав твій день повноліття! Любимо тебе, віримо в тебе і бажаємо зустріти добрих, розумних людей в житті! Будь щасливою, будь сміливою і наполегливою! З 18-літтям!" – написала зіркова матуся.

Відомо, що у сам день народження Анни Ольга Сумська влаштувала закриту суші-вечірку. На захід вона покликала найрідніших людей, зокрема, свою куму та подругу Владу Литовченко. Зі знаменитою моделлю вона зробила спільне фото, яке одразу ж з'явилось у мережі. Ймовірно, зі своїми однолітками Анна відсвяткує повноліття в інший день.



Ольга Сумська з Владою Литовченко / Instagram / @olgasumska