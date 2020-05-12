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Оля Полякова шокувала зізнанням щодо стосунків із донькою: Колись я била Машу

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Оля Полякова зізналася, що била доньку
Оля Полякова зізналася, що била доньку / Instagram / @polyakovamusic

Популярна українська виконавиця Оля Полякова зізналася, що під час виховання старшої доньки Маші вдавалася до рукоприкладства. Співачка каже, що з народженням другої дитини перестала це робити.

Оля Полякова під час карантину регулярно проводить прямі ефіри в інстаграмі, де спілкується із зірковими гостями за допомогою гри "Правда чи дія". В одному з випусків вона розповіла, що раніше била свою доньку Машу, проте завдяки характеру молодшої доньки Аліси перестала це робити.

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Я непослідовна мати, каюсь. Тому Аліса у мене така балувана. З Машею працювали маніпуляція, шантаж, рукоприкладство. Їй можна було дати по голові і вона приходила до тями. Машу я колись била, більше не б'ю,
– поділилася артистка.

Оля Полякова
Оля Полякова з донькою Машею / Instagram / @polyakovamusic

Зірка каже, що коли народилася Аліса, якій зараз 9 років, то з нею методи, які Полякова використовувала під час виховання Маші взагалі не працювали. Її не можна було вдарити, бо в такому випадку вона б пішла з дому назавжди. Якщо 15-річна Маша завжди пробачала свою маму, то її сестра ніколи б цього не зробила. 

Я зрозуміла, що якщо можу не бити одну, то можу не бити і другу. Більше ніколи не б'ю дітей. Ввважаю, що діти подаровані нам, щоб вчити нас бути матерями,
– зізналася Оля.

Оля Полякова
Молодша донька Олі Полякової Аліса / Instagram / @polyakovamusic

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Виховання Батьки і діти Зіркові батьки Оля Полякова LifeStyle
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