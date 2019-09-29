Оля Полякова назвала причину, чому спить з чоловіком у різних кімнатах

Українська поп-діва Оля Полякова приголомшила прихильників заявою: артистка зізналась, що зі своїм чоловіком Вадимом має дві спальні кімнати. Знаменитість поквапилась пояснити, чому вона з коханим прийняли таке рішення.

Як пожартувала Оля Полякова у програмі "Світське життя", це "нормальна королівська звичка". Артистка прокидається навіть від найменшого шарудіння, тому заснути з коханим не може. Відтак пара прийняла рішення про дві спальні.

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"Я дуже погано сплю, погано засинаю, прокидаюся від маленького шарудіння. А він може і захропіти. І взагалі я вважаю, що це тільки, коли було квартирне питання, люди вигадали спати в одному ліжку. А до цього, коли в людей були нормальні хати, то завжди була жіноча спальня в королеви, а в короля була чоловіча спальня. В них були таємні ходи і вони там ходили одне до одного, радували і розходилися нормально спати", – пояснила Оля Полякова.

Окрім цього, артистка похизувалась, що літній відпочинок провела не за кордоном, а у власному маєтку. Оля Полякова добудувала особняк, тому має розкішну і простору спальню та власний спортзал.

Оскільки я добудувала свою оселю, побудувала собі спальню. Я хотіла якось насолоджуватися цим і тому вирішила, що цього року хочу побути вдома. Тим паче, що я своєму чоловіку на день народження подарувала спорядження для підводної риболовлі та мисливства,

– додала вона.

Що відомо про шлюб Олі Полякової? У 2015 році артистка зізналась, що познайомилась із бізнесменом Вадимом Поляковим досить випадково. Її запросили виступити на "благодійному" вечорі, який виявився днем народження чоловіка. За витівку своїх друзів Вадим вирішив особисто перепросити у співачки та продовжив із нею спілкування після інциденту.



Оля Полякова та Вадим одружились у 2004 році. Пара оселилась у будинку бізнесмена на Київщині, який, за словами співачки, спершу нагадував холостяцьке житло. Тепер же артистка зробила чималі перестановки та спільно з коханим виховує у маєтку двох доньок – Марію та Алісу.