Оля Полякова поділилася сексуальними знімками з відпочинку у звабливих купальниках

Окрім співочої кар'єри, Оля Полякова відмінно могла б впоратися з роллю моделі, адже її стрункі форми викликають неабияке захоплення від шанувальників. А зірка у свою чергу не забуває тішити фанатів сексапільними світлинами.

Українська співачка Оля Полякова не лише наповнює свою Instagram-сторінку відео тренуваннями, але й показує на власному прикладі, який від цього може бути результат. Поп-виконавиці відправилася на заслужений відпочинок, гарячі знімки з якого вже підривають її акаунт у соціальній мережі.

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Оля Полякова вирішила додати активності своєму допису, зробивши опитування, що стосувалося її пляжного образу. "Червоний чи чорний?", – запитала у своїх фанатів співачка. Хтось голосував за перший варіант, хтось за другий, однак знайшлися й такі палкі шанувальники "королеви ночі", які не могли визначитися.

На знімках, зроблених на фоні моря, Олі Поляковій вдалося продемонструвати і підкреслити всі переваги своєї фігури. Однак, якщо довгі ноги їй дала природи, то над пружністю пресу і стрункістю стегон потрібно неабияк працювати.

Фото: Instagram @polyakovamusic