Оскароносний фільм "Форрест Гамп" отримає індійську версію: деталі

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"Форрест Гамп"
"Форрест Гамп" / hollywoodsuite.ca

Культова кінострічка про важке, але щасливе життя хлопця Форреста, отримає нову індійську версію. Як повідомляють іноземні ЗМІ, фільм "Форрест Гамп", який отримав безліч престижних нагород, в тому числі і Оскар, буде перезнято в Боллівуді вже цього року.

Фільм "Форрест Гамп" є дев'ятою за рахунком роботою режисера Роберта Земекіса. Кінострічка, яка вперше вийшла на екрани в 1994 році, була знята за мотивами однойменного роману Вінстона Грума і отримала безліч кінопремій та нагород. Як повідомляє The Hollywood Reporter, у Боллівуді мають намір повторити успіх картини.

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Фільм матиме назву Lal Singh Chadha і головну роль в ньому зіграє зірка індійського кіно Аамір Хан. До слова, зйомки кінокартини відбуватимуться на його студії Aamir Khan Films.

Як зазначено в джерелі, автори ідеї вже купили права у студії Paramount. А старт зйомок заплановано вже на жовтень 2019 року.

Що відомо про оригінальний фільм "Форрест Гамп"? Вперше кінокартина вийшла на екрани в червні 1994 року. Головну роль у фільмі зіграв Том Хенкс, а режисером виступив Роберт Земекіс. З бюджетом 55 мільйонів доларів картина зібрала в прокаті майже 700 мільйонів доларів. Після цього "Форрест Гамп" отримав чимало престижних нагород, серед яких шість Оскарів.

 
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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