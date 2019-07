Переможець Голос Діти 5 сезон: біографія Олександра Зазарашвілі

У шоу Голос Діти 5 сезон перемогу здобув підопічний дуету "Время и Стекло" – 12-річний Олександр Зазарашвілі. Сьомий випуск проекту відбувся 7 липня о 21:00 на телеканалі "1+1" в прямому ефірі.

У вокальному проекті України Голос діти 5 сезон перемогу отримав Олександр Зазарашвілі з Грузії. Хлопчик виборов перемогу у суперфіналі, змагаючись з Варварою Кошовою та Ярославом Карпуком.

Читайте також: Голос Діти 5 сезон 7 випуск онлайн: переможцем став Олександр Зазарашвілі

Хлопчик з Грузії, попри свій незвичайний талант, має ще неабияке серце. У його сім'ї аж шестеро дітей – окрім нього із рідною сестрою, четверо дітей – з іншої сім'ї. Їхні батьки були сусідами і загинули у нещасливому випадку, через що Саша дав ідею своїм батькам забрати осиротілих дітей у свою сім'ю. 12-річний хлопчик хотів перемогти у проекті та допомогти своїй сім'ї, щоб вже рідні брати і сестри мали щасливе дитинство, на яке вони заслуговують.

Неймовірно сильне виконання пісні "All by myself" на сліпих прослуховуваннях у 1 випуску зачарувало суддів, які миттєво повернули до нього всі крісла. Після виконання ще однієї проникливої грузинської пісні на прохання Джамали, він обрав за тренерів на проекті гурт "Время и стекло".

Голос Діти 5 сезон 1 випуск дивитись онлайн: вибір наосліп – Саша Зазарашвілі – All by myself

На вокальних боях він зійшовся на одній сцені з Максимом Комісарчуком та Марією Магільною та виконав пісню Бейонсе "Halo". Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) подарували йому "квиток" у подальше майбутнє шоу.

Голос Діти 5 сезон 5 випуск дивитись онлайн: бої – Олександр Зазарашвілі, Максим Комісарчук та Марія Магільна – Halo

Вже у вокальних нокаутах Олександр Зазарашвілі він боровся наодинці, виконуючи сольну пісню "Who's Lovin You". Його голос вкотре підкорив його наставників, через що вокальні нокаути покинули Дар'я Бугайчук і Таїсія Скоморохова. А у фінала Саша відправився разом з напарницею Кариною Столабою.

Голос Діти 5 сезон 6 випуск дивитись онлайн: нокаути – Олександр Зазарашвілі – Who's Lovin You

І вже у грандіозному фіналі проекту, який відбувався у прямому ефірі телеканалу "1+1", Олександр Зазарашвілі вийшов на сцену з піснею вітчизняної співачки Ніно Катамадзе "Once in the Street", яка у соцмережах його щиро підтримала.

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Олександр Зазарашвілі – Once in the Street

У спільному виступі із суперницею Карино Столабою та зірковими наставниками із "Время и Стекло" Саша заспівав пісню "Люди, як кораблі" Андрія Кузьменка.

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Андрій Кузьменко – Люди, як кораблі

І вже коли всі голоси було підраховано, у суперфіналі проекту "Голос. Діти" 5 сезон, перебуваючи з Варварою Кошовою та Ярославом Карпуком в статусі головних суперників, він заспівав свою дебютну пісню, з якою прийшов на проект – "All by myself" канадської зірки Селін Діон.

Голос Діти 5 сезон 7 випуск дивитись онлайн: суперфінал – Олександр Зазарашвілі – All by myself

Читайте також: Голос Діти 5 сезон 7 випуск онлайн: як суперфіналісти боролись за грандіозну перемогу

Переможець/переможниця Голос Діти сезон ..... – пісня: відео виступу у фіналі