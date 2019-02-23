Відбір на Євробачення-2019 від України: перемогла MARUV

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Переможець Євробачення 2019 Україна - MARUV переможниця відбору Євробачення 2019
Переможець, переможниця Євробачення-2019 від України MARUV / Фото з відкритих джерел

Фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019 відбувся у суботу, 23 лютого, під час якого визначився представник від України. За результатами голосування, переможницею стала MARUV. Відео виступу дивіться у нашому матеріалі.

У фіналі на Євробачення-2019 переможцем, який представить Україну на пісенному конкурсі, стала MARUV. За результатами голосування глядачів та журі конкурсу вона отримала 11 балів. За перемогу у Національному відборі змагалися шість учасників: Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz та KAZKA. 

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Цього року в кожному півфіналі брало участь по 8 учасників. За результатами балів від суддів і глядачів до фіналу Нацвідбору пройшло по троє учасників з кожного півфіналу.

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Членами журі Національного відбору-2019 стали: співак та композитор Андрій Данилко, співачка Джамала, музикант і продюсер Євген Філатов (The Maneken).

Переможець Євробачення-2019 від України MARUV: дивіться відео виступу

 

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Теги: Музика Новини LifeStyle Новини України LifeStyle Євробачення 2019
Джерело: LifeStyle 24
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