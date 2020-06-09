Гімнастка Даша Ульянова після перемоги на проєкті "Холостяк-10" розірвала стосунки з пілотом Максимом Михайлюком через його інтим з іншою учасницею. Дівчина встигла познайомити головного героя зі своєю родиною, проте після зради чоловіка її батько відверто шкодує про теплу зустріч з ним у своєму будинку.

Після завершення проєкту Даша Ульянова активно розвиває особистий блог в інстаграмі та ледь не щодня відповідає прихильникам на найпопулярніші запитання. Більшість з них стосуються реаліті-шоу "Холостяк" та болісного розриву з Максимом Михайлюком. Так, дівчина відверто розповіла, які емоції у її батька викликало зізнання пілота про зраду.

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У черговому інстаграм-дописі Даша зізналася, що, як і більшість її фоловерів, розраховувала на казкові стосунки та красиву історію кохання після проєкту. Проте життя після "Холостяка" склалося по-іншому. Вона щиро вірить у те, що у Всесвіту на неї "особливі плани" й вона обов'язково буде щасливою, проте згодом.

Натомість шанувальникам цікаво дізнатися, як відреагувала родина Даші Ульянової на завершення стосунків з Максимом. Варто зазначити, що за кілька кроків до фіналу дівчина запросила головного героя проєкту до рідного міста Кривий Ріг, де він познайомився з її мамою, татом та молодшими братами-близнюками й навіть побував у їхньому будинку. Перша зустріч сім'ї переможниці з пілотом була теплою та зворушливою, а батько дівчини запрошував Максима в гості незалежно від того, як складуться стосунки героя з його донькою. Проте у коментарях Даша зізналася, що позиція тата кардинально змінилася після зради Макса.

Батько шкодує, що пустив його на поріг,

– шокувала зізнанням Даша Ульянова.



Реакція батька Даші Ульянової на зраду Макса Михайлюка / Instagram / @dasha_ulyanovaa

Нагадаємо, що про секс Максима Михайлюка з іншою учасницею проєкту Даша дізналася після фіналу та повернення до України. Пілот впродовж трьох тижнів не наважувався розповісти обраниці правду, проте після його зізнання вона вирішила розірвати стосунки. Гімнастка розцінила цей вчинок як зраду, яку пробачити не змогла.