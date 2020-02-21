Після 12-денного шлюбу з Памелою Андерсон її ексчоловік закрутив роман, – ЗМІ

Голлівудський кінорежисер Джон Пітерс вирішив довго не засмучуватись через невдалий шлюб з Памелою Андерсон. Не минуло й місяця після розриву, як він відновив роман з 34-річною акторкою Джулією Фай Вест.

Як повідомляє Page Six, саме з нею Джон Пітерс був заручений до того, як в його життя увірвалась Памела Андерсон. Режисер, довго не розмірковуючи, покинув кохану та будував стосунки із запальною моделлю. Однак після швидкого фіаско Джон Пітерс переосмислив усе та повернувся до Джулії Фай Вест, яка вдвічі молодша за нього.

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У коментарі журналістам режисер зазначив, що його особисте життя поступово налагоджується. Джулія Фай Вест пробачила коханому та повернулась до нього. Однак вже не в статусі нареченої, а просто дівчини. Інсайдери ж переконані, що невдовзі Джон Пітерс таки піде до вівтаря.



Джон Пітерс відновив роман з Джулією Фай Вест / Фотоколаж

Що відомо про шлюб Андерсон і Пітерса

Вперше про таємне весілля Памели Андерсон та Джона Пітерса журналісти заговорили 22 січня 2020 року. Роман пари тривав менше місяця, тому такий швидкий розвиток стосунків вразив навіть близьких пари. До цього Памела Андерсон була знайома з режисером 35 років, тому добре знала про його почуття до неї. Водночас, як пояснили інсайдери, Джон Пітерс одразу був налаштований на шлюб з зіркою, адже багато років мріяв про це.

Та стосунки протривали всього 12 днів. Сама Памела Андерсон переконує, що до вівтаря вони так і не пішли, а стосунки тимчасово призупинили.

Ми вирішили провести деякий час окремо, щоб проаналізувати те, що ми хочемо від життя і один від одного. Життя – це подорож, а любов – це процес. Пам'ятаючи про це, ми вирішили відкласти оформлення свідоцтва про шлюб і довіритися цьому процесу. Дякую, що поважаєте наше особисте життя,

– заявила вона.

Однак Джон Пітерс вирішив розкрити деталі їхнього союзу. За словами режисера, його мрія про шлюб з Памелою Андерсон обернулась здирництвом. Модель від початку мала корисливі цілі щодо Пітерса, тому, отримавши бажане, просто вирішила не продовжувати стосунків з ним.

"Я кинув все заради Пем. Вона заборгувала майже 200 тисяч доларів і не мала жодного способу, щоб сплатити їх. Тому я їх оплатив, і за це вона мене так "віддячила". Немає більшого дурня, ніж старий дурень", – зазначив кінопродюсер.



Памела Андерсон розійшлась і Джоном Пітерсом / The Hollywood Reporter