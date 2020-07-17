Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна зачарувала шанувальників новою світлиною Зірка постала перед камерою у піжамі та з букетом розкішних маків в руках. У дописі вона звернулася до прихильниць.

Яскравим літнім фото зірка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Вона постала перед камерою із кардинально іншим іміджем і довела, що жінка може виглядати неперевершено у будь-якому образі, головне, щоб вона подобалася сама собі.

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Look Маші Єфросиніної

Знаменитість зображена на тлі зеленої травички. Вона одягенена у чорно-білу смугасту піжаму. Таке вбрання актуальне в цьому сезоні та користується популярністю серед українських модниць, які прагнуть виглядати бездоганно завжди, навіть тоді, коли перебувають вдома.

В руках телеведуча тримає розкішний букет червоних маків, що асоціюються із настанням справжнього літа та неповторних сонячних днів. Відомо, що на карантині Маша вирішила кардинально змінити імідж. Вона коротко підстригла волосся та зробила чубчик спереду. Єфросиніна вклала волосся у легкі локони, які грайливо розвівалися на вітрі. На обличчі вона зробила насичений макіяж із чорними стрілками на повіках та коричневою помадою на губах. Акцент у її образі був на проникливому погляді.



Маша Єфросиніна у піжамі та з маками в руках / Instagram / @mashaefrosinina

Що Маша Єфросиніна написала в дописі?

Для багатьох Маша є прикладом сильної та незалежної жінки. Вона змогла побудувати успішну кар'єру телеведучої, заснувала власний бренд одягу та започаткувала багато соціальних проєктів. Та попри це Єфросиніна, як і будь-яка інша жінка, прагне бути ніжною, слабкою та коханою поруч із своїм обранцем.

Знаменитість зазначила в дописі, що жінці завжди потрібно бути любимою. І, насамперед, самою собою. Тоді вона зможе бути щасливою та досягатиме поставлених цілей.