Одещина – вже досягла піку туристів, адже цьогоріч кордон для більшості українських мандрівників – закритий. 24 канал пропонує ознайомитись із цікавими місцями, які варто відвідати, подорожуючи Одеською областю.

Колоритна Одещина – це не тільки відпочинок на березі моря, а й безліч інших цікавих розваг. Саме тут можна побувати в "українській Венеції", поторгуватись на славнозвісному "Привозі" та походити по старовинному замку. У матеріалі 24 каналу – найцікавіші туристичні місця Одеської області.

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Одеська область: які місця варто відвідати / Ілюстрація 24 каналу

Місто Одеса – перлина України

"Я вам не скажу за всю Одесу, вся Одеса дуже велика", – співають у популярній пісні. І це насправді так. Описати все місто, його красу та колорит – неможливо, бо кожна будівля та пам’ятка особливі. Навіть звичайна стежка набережної чи громадський пляж може закохати в себе мандрівника.



Що варто побачити в Одесі: пляж / Фото: Оленка Кук

Одесу по праву називають перлиною України. Місто приголомшує з перших хвилин перебування. До юрб туристів підходять гіди та водії таксі, які по-особливому пропонують свої послуги. Такого говору, як в Одесі, не знайти ніде, а вміння вмовляти – це просто мистецтво.

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Вулиця Дерибасівська

Серце Одеси – це відома вулиця Дерибасівська. На вулиці красуються будинки з дивовижною архітектурою, а також історичні пам’ятки. На Дерибасівський є пам’ятник 12-му стільцю з однойменного роману Іллі Ільфа та Євгена Петрова. Місцеві переконують, бажання обов’язково здійсниться, якщо загадати його сидячи на цьому стільчику.



Що відвідати в Одесі: пам'ятні місця / Фото: odessa.travel

Також на Дерибасівській вулиці варто відвідати колоритний "Пасаж". Від цього приміщення, без перебільшень, перехопить дух навіть у найскептичнішого туриста. Стіни "Пасажу" прикрашає розкішна ліпка та скульптури, а дах зроблений зі скла, що створює неймовірну атмосферу.

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Оперний театр в Одесі

Візитка міста – будівля Оперного театру. Велична архітектура та вишуканість стилю приголомшують туристів. Споруду звели у 1887 році архітектори Фердинанд Фельнер та Герман Гельмер. Стиль віденського бароко ще тоді привертав до себе величезну увагу, та й досі викликає захват в ошелешених відпочивальників.

На Оперний театр варто подивитись не тільки ззовні, а й зсередини.



Що подивитись в Одесі: Оперний театр / Фото: histodessa.ru

Неподалік Оперного театру є затишний скверик, де можна відпочити та помилуватись красою архітектури. Тут часто грають вуличні музиканти, які підбирають сучасний та класичний репертуар.

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Потьомкінські сходи

Одне з найцікавіших місць Одеси – це Потьомкінські сходи. Вважається, що завдяки цим сходам можна побачити справжню Одесу.

Потьомкінські сходи побудував князь Воронцов у дарунок своїй дружині Єлизаветі. Тоді замість великих сходів була проста стежка, якою досить складно було добратись до порту. Відтак у 1825 році архітектори Франческо Боффо, Аврам Мельков і Потьє спроектували великі сходи, які обійшлись князю у 800 тисяч рублів.



Що побачити в Одесі: перелік місць для туристів / Фото: 24 каналу

Потьомкінські сходи поєднують центр міста з морським портом. Загалом налічується 192 сходинки, однак не варто лякатись – цей шлях подолати досить легко. Для лінивих туристів побудували фунікулер, який доправляє людей з підніжжя до вершини.

Одразу біля Потьомкінських сходів розташований Морський вокзал. Сюди припливають чималі лайнери, які заворожують красою. На вершині ж сходів – мальовничий Приморський бульвар. Саме тут розташований перший пам’ятник міста – скульптура герцогу Авраму де Рішельє, або як його називають самі одесити – пам’ятник Дюку. Хоч француз був завойовником та брав участь у штурмі Ізмаїлу, його вважають засновником міста. Герцог створив великий торговельний порт, який приніс славу та розвиток Одесі.

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Окрім цього, на Приморському бульварі можна побачити гармату фрегата "Тигр", величну споруду міської ради, пам'ятник Олександру Пушкіну та знаменитий Воронцовський палац. Це одне з найромантичніших місць Одеси, адже з бульвару відкривається розкішний вид на море, що неодмінно запам’ятається закоханим парам.

"Привоз"

Щоб відчути атмосферу Одеси, слід податись на славнозвісний ринок "Привоз". Там, як кажуть місцеві жителі, є все, а чого немає – знайдуть.



Колоритний ринок "Привоз" в Одесі / Фото: 24 каналу

Одеса – це не просто особливе місто. Тут можна справді знайти розваги до душі. Не оминіть можливості та відвідайте місцевий дельфінарій, що розташований на набережній. Для вибагливих туристів на околиці міста діє великий аквапарк, похід в який може запам’ятатись на все життя. А ще – луна-парк, який приголомшує красою та розмаїттям атракціонів. Тут можна покататись на оглядовому колесі та побачити Одесу з висоти пташиного польоту.



Луна парк в Одесі / Фото: odessamedia.net

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Лебедівка

Розкішне селище Лебедівка – одне з найунікальніших місць Одещини. Лебедівка – це райський куточок в Україні, з блакитно-бірюзовим морем та піщаними гірками. Також тут є нетиповий для цього краю змішаний ліс, який називається Буджак.

Тут можна й оздоровитись, й наробити голівудських фотографій.



Райський відпочинок у Лебедівці / Фото: odessa.travel

Вилкове

"Українська Венеція" розташована неподалік від Лебедівки – це невеличке містечко Вилкове. Місто розгорнулось в дельті Дунаю, там, де славетна річка впадає в Чорне море.

Чому ж його називають "українською Венецією"? Стара частина міста повністю під водою, замість вулиць та доріг тут колоритні канали, якими можна пересуватись на місцевих "гондолах" та моторних човнах.

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Вилкове / Фото: 24 каналу

Тут також можна відвідати "нульовий кілометр", тобто місце, куди Дунай впадає у Чорне море.

Білгород-Дністровський

Одним із найпопулярніших міст Одещини є Білгород-Дністровський. На це є кілька причин. Перш за все, тут розташована славнозвісна Аккерманська фортеця. Звели будівлю ще в ХІІІ – ХV столітті на залишках грецького міста Тіра.

Цитадель фортеці приголомшує своєю величністю та духом історії. Вона складається з чотирьох башт, які мають свої назви: Темниця, Скарбниця, Придвірна та Комендаторська. Велична споруда і справді вражає своєю красою та дивовижними краєвидами, які відкриваються на море.



Аккерманська фортеця в Білгород-Дністровському / Фото: Kultur.ua

Та не тільки цим славиться Білгород-Дністровський. Саме тут починав свою кар’єру український Мухаммед Алі – Василь Ломаченко. Всі місцеві жителі знають, де розташований родинний маєток боксера. Влітку спортсмен полюбляє проводити час у своєму містечку, тому туристи не тільки можуть отримати враження від архітектурних особливостей Білгород-Дністровського, але й від спілкування з талановитим боксером.

Озеро Ялпуг

Поруч із містом Болград є найбільше в Україні природне озеро Ялпуг. Загальна довжина – 39 кілометрів, а ширина – 15.

Озеро Ялпуг зачаровує своєю величиною, адже здається, що воно безкінечне.

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Біля водойми лиманного типу у селі Нова Некрасівка розташовані невеликі скелі. Саме з цього місця відкриваються дивовижні краєвиди, які назавжди залишаться в вашому серці.



Озеро Ялпуг, Одещина / Фото: turystam.in.ua

Одещина – це особливий край. Це місце для зустрічей та уік-енду з коханою людиною, місце пригод та неймовірних відкриттів, область, яка поєднала в собі не тільки красу морських пейзажів та сонячний затишок, але й багату історію, що відчувається на кожній вулиці самої Одеси.