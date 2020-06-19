Помер британський актор театру та кіно Ієн Голм. На час смерті йому було 88 років. Знаменитість найбільше запам'ятався своїми ролями у культових стрічках "Володар перснів" та "П'ятий елемент".

Трагічну новину повідомляє видання The Guardian. Голм пішов з життя в одній із лікарень Лондона в оточенні найближчих людей. Інформацію про смерть актора журналістам підтвердив його агент.

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Актор Ієн Голм помер сьогодні вранці у віці 88 років. Він мирно пішов із життя у лікарні, зі своєю сім'єю. Він боровся з хворобою Паркінсона. Добрий і безмежно талановитий, ми будемо дуже сумувати за ним,

– зазначив агент.

Останні дні Голма задокументувала його дружина Софі де Стемпель у серії пастельних портретів.

Що відомо про Ієна Голма: коротка біографія та фільмографія

Ієн Голм народився у 1931 році у місті Гудмейс, що у Великій Британії. Він зростав у шотландській сім'ї. Мати була медсестрою, а батько – керівником психіатричної лікарні. Ієн мав старшого брата Еріка, проте той помер у 1943 році.

Голм навчався у незалежній школі Чігвелл в Ессексі. Після виходу на пенсію його батьки переїхали в Вортінг. Саме там майбутній актор вступив у любительське театральне товариство. У 1949 році Голм почав навчання у Королівській академії драматичного мистецтва.

Його театральна кар'єра розпочалася у 1950-х роках. Дебют у кіно відбувся в 1958 році. Тоді він зіграв у стрічці "Дівчата біля моря". Шалену популярність Ієну принесла стрічка "Вогняні колісниці" (1981). Він зіграв там Сема Муссабіні і отримав спеціальну премію на Каннському кінофестивалі, а також номінацію на кінопремію Оскар за найкращу чоловічу роль. Голм є володарем знаменитої премії BAFTA. У 1997 році він виконав роль священника Віто Корнеліуса у "П'ятому елементі".

У 1998 році королева Єлизавета ІІ посвятила Голма в лицарі і дала йому дворянське звання за внесок у розвиток драми.



Ієн Голм в стрічці "Хоббіт: Несподівана подорож" / IMDb.com

Фільмографія

"Сон літньої ночі";

"Робін і Меріан";

"Людина в залізній масці";

"Вогняні колісниці";

"Гамлет";

"Кафка";

"П'ятий елемент";

"Володар перснів: Хранителі Персня";

"Володар перснів: Повернення короля";

"Авіатор";

"Хоббіт".



Ієн Голм в стрічці "Володар перснів: Повернення короля" / IMDb.com