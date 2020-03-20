Потап випустив трек "Карантин" та заспівав його у безлюдній залі: відео

Відомий український репер Потап не оминув увагою тему спалаху пандемії коронавірусу та впровадження в Україні карантину. Артист випустив зворушливий трек, у якому порушив тривожну тему.

Схоже, що тема коронавірусу пробуджує натхнення в українських артистів. Реп-виконавець Потап, який виступає під псевдонімом ПТП, раніше долучився до масштабної інформаційної кампанії МОЗ та знявся у ролику проти поширення коронавірусу. Тепер він написав композицію, яку присвятив карантину. Сингл заспівав у порожній залі "Вечірнього кварталу".

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Артисти намагаються підтримати українське суспільство, як тільки можуть. Вони влаштовують онлайн-концерти, спілкуються з прихильниками у прямих ефірах, щоб додати до сумного періоду нотки позитиву. Так, репер та продюсер Потап у своїй новій пісні висловив надію на те, що все буде добре та закликав людей мити руки.

Ми, творчі люди, дуже тонко відчуваємо ситуацію. Особисто я говорю про майбутнє, в якому ми будемо згадувати все, що відбувається, як страшний сон,

– прокоментував трек ПТП.

ПТП – Карантин: дивіться відео онлайн

Зазначимо, станом на 19 березня, в Україні зафіксували 26 випадків зараження коронавірусом і 3 смерті від недуги. Загалом у світі майже 245 000 хворих. Понад 10 000 летальних випадків. Проте є й хороші новини –більше 86 000 людей одужали. Людей закликають залишатися вдома, щоб зменшити ризик інфікування.



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