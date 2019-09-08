День ангела Наталії: привітання у прозі та віршах

8 вересня православна церква відзначає день пам'яті Наталії Нікомидійської, Сьогодні святкують іменини усі жінки, які носять ім'я Наталія.

Наталія – одне з найпопулярніших імен в Україні, тому у кожного точно є знайомі, друзі чи родичі з таким ім'ям. Не забудьте в цей день привітати! А щоб ваші слова не були банальними та простими – ми зібрали щирі привітання у прозі та віршах.

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Привітання з Днем ангела Наталії у прозі

Вітаю з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвітлює Вас на всяк час, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.



Привітання у прозі

Сьогодні твій День ангела – уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.

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Прийміть щирі вітання з Днем ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас і дарує відкритість і красу вашій душі, мудрість і терпіння – серцю, щирість та чистоту вашій вірі.

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З Днем ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!

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Дорогий мій друг і вірний товариш, ти сьогодні святкуєш свої іменини, мені дуже шкода, що я перебуваю так далеко від тебе і не зможу обійняти тебе особисто і привітати з Днем ангела. Але я подумки з тобою і бажаю тобі світлої життєвої дороги і щастя без кінця.

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Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його!

Привітання з Днем ангела Наталії у віршах

Хай Наталку нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!



Привітання у віршах

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Наталка вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Наталка вітає!

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Сьогодні настали іменини

У Наталії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих

***

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай не кривдять.

І що б усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!