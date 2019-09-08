День ангела Наталії: привітання у прозі та віршах
8 вересня православна церква відзначає день пам'яті Наталії Нікомидійської, Сьогодні святкують іменини усі жінки, які носять ім'я Наталія.
Наталія – одне з найпопулярніших імен в Україні, тому у кожного точно є знайомі, друзі чи родичі з таким ім'ям. Не забудьте в цей день привітати! А щоб ваші слова не були банальними та простими – ми зібрали щирі привітання у прозі та віршах.
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Привітання з Днем ангела Наталії у прозі
Вітаю з Днем ангела. Нехай Ваш ангел просвітлює Вас на всяк час, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи.
Привітання у прозі
Сьогодні твій День ангела – уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.
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Прийміть щирі вітання з Днем ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас і дарує відкритість і красу вашій душі, мудрість і терпіння – серцю, щирість та чистоту вашій вірі.
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З Днем ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!
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Дорогий мій друг і вірний товариш, ти сьогодні святкуєш свої іменини, мені дуже шкода, що я перебуваю так далеко від тебе і не зможу обійняти тебе особисто і привітати з Днем ангела. Але я подумки з тобою і бажаю тобі світлої життєвої дороги і щастя без кінця.
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Іменини – це свято душі і тепла, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його!
Привітання з Днем ангела Наталії у віршах
Хай Наталку нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Привітання у віршах
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Наталка вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Наталка вітає!
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Сьогодні настали іменини
У Наталії, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих
***
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!