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Принц Гаррі прилетів до Великобританії для виконання останніх королівських обов'язків

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Принц Гаррі на саміті в Єдинбурзі / Фото: Getty Images

Сьогодні, 26 лютого, стало відомо про те, що онук Єлизавети ІІ принц Гаррі відвідав саміт в підтримку своєї ініціативи з природоохоронного туризму Travalyst, який відбувся в шотландському місті Єдинбург. Це був один із останніх офіційних виходів принца Гаррі, де він виконував свої королівські обов'язки.

Під час виступу в Єдинбурзі герцог Сассекський попросив звертатися до нього на ім'я. Про це повідомляє видання Sky News. Також у повідомленні сказано, що це перший вихід Гаррі з моменту оголошення про складання з себе королівських обов'язків.

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На саміті Travalyst Гаррі виступив з доповіддю, що стосувалася розвитку екологічного туризму в Шотландії. Проте, перш, ніж розпочати свій виступ, він звернувся до присутніх в залі.

Називайте мене Гаррі,
– запропонував принц.

Принц Гаррі
Принц Гаррі виступив на саміті Travalyst в Шотландії / Фото: Getty Images

Видання People повідомило про те, що Гаррі приїхав з Лондона до Єдинбурга потягом. Він був одягнений в куртку чорного кольору і джинси, також мав коричневу кепку. Таке вбрання Гаррі поєднав із взуттям коричневого кольору. Речі склав у зелену сумку, яку ніс на плечі.

Також зазначається, що герцог Сассекський повернувся до Лондона без дружини Меган Маркл та сина Арчі. Проте, протягом декілька днів вони також мають приїхати з Канади, оскільки у королівського подружжя заплановані спільні заходи у Британії, де вони востаннє виконають королівські обов'язки.

Принц Гаррі
Герцог Сассекський виступив з доповіддю в Єдинбурзі / Фото: Getty Images

Герцоги мають разом вийти на публіку 5 березня. Це станеться на церемонії вручення премії Endeavour Fund Awards в Лондоні. 7 березня вони відвідають музичний фестиваль "Маунтбеттен" в Альберт-холі. Вже 9 березня герцоги Сассекські приєднаються до членів королівської сім'ї на традиційній службі з нагоди Дня Співдружності. Як повідомлялося раніше, з 1 квітня принц Гаррі та Меган Маркл не зможуть використовувати слово "королівський" і титул герцогів Сассекських в комерційних і виробничих цілях.

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Автор: Христина Кобак
Теги: Королівська сім'я Принц Гаррі LifeStyle
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