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Принц Вільям і Кейт Міддлтон влаштували сюрприз для британських школярів: відео

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Instagram / @kensingtonroyal

У час пандемії коронавірусу всі представники монархії самоізолювались у палацах. Однак це не стає причиною для незапланованого відпочинку. Так, принц Вільям і Кейт Міддлтон вкотре продемонстрували, як працюють вдома.

Цього разу герцоги Кембриджські вирішили зателефонувати дітям, які навчаються у Casterton Primary Academy – школі, що об'єднує 5 навчальних закладів Лондона. Школярі відвідують заняття всупереч карантину. А все тому, що їхні батьки ледь не цілодобово працюють у госпіталях. 

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Щоб підтримати малечу, принц Вільям та Кейт Міддлтон влаштували відеодзвінок, чим потішили і дітей, і працівників школи. Символічно вони зробили сюрприз перед Великоднем, щоб привітати усіх з прийдешнім святом. 

"Вчителі всієї Великої Британії присвячують час того, щоб школи залишалися відкритими для дітей, батьки яких зараз працюють на передовій, а також для малозабезпечених дітей. Герцог і герцогиня Кембриджські подзвонили вчителям і персоналу початкової школи Casterton Primary Academy, щоб подякувати їм за старанну роботу і самовідданість, а також побажати дітям щасливого Великодня", – йдеться в заяві. 

Та не обійшлось без конфузу. Під час бесіди один зі школярів розповів про свій історичний проєкт, що першим Вільямом був Вільгельм Завойовник. Він поцікавився, як би принц хотів, аби його називали через тисячі років. Від неочікуваного питання спадкоємець британського престолу помітно зніяковів. 

Привернуло увагу і вбрання Кейт Міддлтон. Для відеозв'язку з дітьми вона обрала бюджетну кофту від бренду Zara. Герцогиня Кембриджська сплела волосся та доповнила образ лаконічними прикрасами. 


Стильний образ Кейт Міддлтон / Скріншот

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle Королівська сім'я Принц Вільям Кейт Міддлтон
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