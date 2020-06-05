Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз вкотре зачарувала шанувальників своєю красою. Вона похизувалася пишними оголеними формами в обтислій сукні.

Демі Роуз не припиняє хизуватися своїми принадами. Вона не соромиться поставати у відвертих образах та демонструвати сексуальність та привабливість. Днями на особистій сторінці знаменитості в інстаграмі з'явилася чергова серія спекотних фото.

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Демі Роуз перебуває на карантині, а тому влаштовує еротичні фотосесії вдома. Неодноразово вона ділилася знімками, які робила у своїй квартирі в Лондоні. Модель постає перед камерою у різноманітних аутфітах, проте кожен із них гарно підкреслює її пишні та звабливі форми.

На крайніх знімках, які зірка поширила в мережі, вона позує в короткій обтислій сукні чорного кольору з відвертим декольте. Доповнила свій образ чорною курткою з яскравим принтом на спині. Такий look Роуз швидко розбурхав мережу та за добу набрав майже пів мільйона вподобань.

Довге волосся Демі зібрала у зачіску ззаду, залишивши лише декілька локонів, які ніжно спадають на обличчя. Її вуха, як зазвичай, прикрашали мінімалістичні сережки. Макіяж також був звичний для моделі – легкий з нюдовий блиском на губах.



Сексуальна Демі Роуз / Instagram / @demirose



Демі Роуз засвітила пишні груди / Instagram / @demirose



Зваблива Демі Роуз / Instagram / @demirose