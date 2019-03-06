Привітання з 8 березням вчительці у прозі та віршах
8 березня – чудовий весняний час для привітань та оберемків квітів. Вчителі, які є нашими другими батьками під час навчання в школі, які навчають нас та прокладають стежину в майбутнє – однозначно заслуговують на добрі та щирі слова у Міжнародний жіночий день 8 березня. Привітання у прозі та віршах для вчителів – читайте далі.
У світлий та весняний день 8 березня кожен учень може висловити подяку своїй улюбленій вчительці, зібравши слова в гарні вірші або привітання. 8 березня у школі – особливе свято, адже більшість вчителів – жінки. Міжнародний жіночий день – гарний привід привітати свою улюблену вчительку, висловивши подяку за навчальні роки.
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Привітання з 8 березня вчительці у прозі
Дорога наша вчителька! Ми всім класом хочемо вас привітати з 8 березня! Ви даруєте нам стільки любові, вкладаєте в нас нові знання, кожен день ми з нетерпінням йдемо на ваші уроки, щоб знову і знову бачити ваші променисті, нескінченно добрі очі, чути лагідний голос, дізнаватися щось нове на ваших уроках! Прийміть від нас у день 8 березня найкращі побажання любові, здоров'я, щастя! Ми любимо вас!
Вітання з 8 березням вчительці у прозі
Ви даруєте нашим дітям знання, робите їх дорослими і самостійними людьми. Так дозвольте вам сьогодні, в цей прекрасний березневий день, побажати, щоб квіти вам дарували не лише на свято, учні були слухняними, а їхні батьки тямущими. Нехай здоров’я у вас не кінчається, радість з життя не пропаде, хай і вдома і в справах все виходить, і в особистому житті все буде на "відмінно".
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Дорога вчителька! Ваша професія дуже складна, але ви продовжуєте працювати заради нас. Ви не тільки хороший педагог, але й гарна, добра, розуміюча жінка, яка відноситься до кожного учня, як до своєї дитини. І за те що ви часто приділяєте нам час більше, ніж своїй родині, ми дякуємо від усього серця. Прийміть наші вітання з 8 березня. Нехай цей день стане новим витком у вашому житті, де знайдеться місце тільки для щастя. Саме цього ви заслуговуєте!
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8 березня принесло з собою весну і радість. Ми поспішаємо привітати наших вчителів з цим. Хай радість і світло посмішок розчинить проблеми, як весняне сонце прибирає із землі останні острівці снігу. І навіть в похмурі дні бажаємо вам залишатися в доброму настрої, якому байдуже ніякі турботи. Будьте щасливі в кожну мить (вдома, на роботі, під час відпочинку). Ми бажаємо вам справжнісінького променистого щастя!
Привітання з 8 березня вчительці у віршах
Пізно лягає, перевіривши зошити,
З думкою про школу вставати вранці,
Знаючи – ніхто не представить до нагороди,
Ось що таке вчительська праця.
Строгість без грубості, довготерпіння,
Дні, переповнені суєтою,
Все, що навіяно нудьгою і лінню,
Ви перемагаєте лише добротою.
В день цей сонячний, яскравий, весняний,
Невгамовний бажає вам клас:
Щастя, удачі, любові і веселощів –
Всі привітання тільки для Вас.
Привітання з 8 березня вчительці у віршах
Нехай день цей – святковий і світлий
Наповниться весняним вітром,
Нехай вітру ті непомітно
Всі ваші біди зцілять.
Нехай буде цей день веселим.
І ті, хто навчаються сьогодні,
І хто вже залишив школу –
Нехай до вас прийдуть, вчителі.
Нехай ранок лащиться як кішка,
І діти нехай пустують трошки,
У вікно нехай сонце будує ріжки,
Вам нових радощів обіцяючи,
А ми бажаємо вам, звичайно,
Любові, здоров’я і удачі,
Ми вітаємо вас сердечно,
Улюблені вчителі.
***
Весна приходить до нас швидше,
Коли 8 березня
Квітами для вчителів
Заставлені всі парти.
Прийміть же квіти від нас.
Ми щастя Вам бажаємо.
І знайте, що ми любимо Вас
І дуже поважаємо!
***
Ми без шуму все сядемо за парти,
В клас ввійдете – подаруємо квіти,
І привітаємо ми вас з 8 березня!
З жіночим днем краси і мрії!
Ви для нас найперший учитель,
Найдобріший, уважний друг!
Ми для вас з натхненням, любов’ю,
Почитаємо свої вірші вголос!