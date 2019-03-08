Привітання з 8 березня у прозі та віршах: найкраща підбірка

Міжнародний жіночий день 8 березня — гарний привід, щоб привітати чудову половину людства. У нашому матеріалі ви знайдете найкращі привітання у прозі та віршах для усіх жінок та дівчат.

Жінки приносять в життя будь-якого чоловіка радість, сміх і відчуття потрібності. Потіште прекрасних жінок чудовими привітаннями на 8 березня. Навіть якщо ви влаштуєте скромне свято, але від душі вимовите красномовні привітання та подаруєте букет, жінки будуть у захваті!

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Привітання з 8 березня у прозі

Нехай у свято 8 березня ласкаве весняне сонце зігріє своїми ніжними променями. Неперевершена краса і пахучі квіти зачарують своїм чарівним ароматом. Теплі посмішки та люблячі очі всіх рідних і близьких людей тішать серце. А щастя, успіх і любов нехай йдуть поруч довге і світле життя.



Привітання з 8 березня у прозі

Вітаємо прекрасну половину людства з 8 березня! Нехай всі аромати квітів для вас пахнуть, дарують вам свою ніжність і красу. Нехай цей весняний день тішить вас теплом, а чоловіки – увагою. Нехай життя подарує вам тільки приємні миті, теплі ніжні зустрічі та люблячі серця.

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Бажаю тобі в це прекрасне весняне свято тільки щирих привітань і емоцій, довгоочікуваних пропозицій і зізнань, а також щирих посмішок і завзятого настрою. Нехай кожен твій день буде немов свято 8 березня: дарує приємні події і тільки хороших і чесних людей на життєвому шляху. Цілую і обіймаю!

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Поспішаю привітати з 8 березня чарівну і воістину прекрасну жінку! Нехай свято весни прийде зі своїм найкращим подарунком у вигляді гарного настрою, щастя і душевного підйому. У цей день залишається побажати тільки чистого, справжнього кохання, вірності і, звичайно ж, відмінного здоров’я.

Привітання з 8 березня у віршах

Хай сонце заходить з весною в твій дім

Хай з снігом розтануть і біль твій і гнів

Хай білий пролісок любов принесе

І хай тобі завжди весело буде



Привітання з 8 березня у віршах

Посміхнися! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині твій весняний день,

Сонця, квітів і пісень!

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Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.

В захопленні п’яніють без вина.

Нехай не гасне полум’я любові,

Нехай в душі завжди цвіте весна.

***

Хай зігрівають душу вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки.