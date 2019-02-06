Найкращі привітання з Днем ангела Оксани у прозі та віршах

6 лютого 2019 року День ангела Оксани відзначають усі дівчата та жінки, які носять ім'я Оксана. Основні риси характеру – вона весела та балакуча. Їй легко знайти мову з будь-ким, у неї багато знайомих, але найкращими друзями вважає не багатьох. Привітання з Днем ангела Оксани – читайте далі.

Оксана – популярне ім'я в Україні, тому в кожного точно є подруга чи родичка з таким ім'ям. Не забудьте в цей день її привітати! А щоб ваші слова не були банальними та простими – ми зібрали щирі привітання у прозі та віршах.

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Привітання з Днем ангела Оксани у прозі

Дорога моя гарна і мудра, добра і чуйна, Оксанка! Сердечно вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі завжди залишатися такою ж хорошою, якою ти є! Нехай у тебе завжди буде відмінний настрій. Любові тобі і теплих стосунків у сім’ї, поваги і обожнювання від колег і друзів! Нехай робота йде на лад, життя б’є ключем, будні не будуть сірими, а вільні дні – яскравими і незабутніми!



Привітання з Днем ангела Оксани

Хочеться привітати з Днем ангела добру, працелюбну, відповідальну і безперечно чарівну жінку, з якою мені пощастило працювати кожен день пліч-о-пліч! Бажаю тобі домагатися всіх поставлених цілей і завжди посміхатися!

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Вітаю з іменинами, прекрасну Оксанку! Хочеться побажати яскравого світла в житті і радісних свят душі, успіх у всіх справах і задумах, чарівною краси і неймовірної доброти серця, великих успіхів і здобутків, міцного здоров’я і чудового настрою.

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю успіху у всіх життєвих сферах, гармонійних стосунків у сім’ї, жіночого щастя, особистісного зростання, здійснення найзаповітніших бажань і відсутності перешкод на шляху до цілі.

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Вітаю з іменинами! Бажаю краси в усьому: в одязі, у вчинках, в людях, в думках, в пейзажах, інтер’єрах. Нехай робота буде улюбленою, радість – нескінчена, настрій – чудовим. Винагород, перемог, подорожей, фарб, чудес, міцних відносин, стабільних умов, життєвого балансу та творчих підходів.

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Моя чудова Оксанка, в твої іменини, хочу щиро побажати справжнього жіночого щастя, розуміння і теплоти сердець від близьких людей, поваги і підтримки від колег, удачі і везіння від долі, великого щастя і веселих днів від життя.

Привітання з Днем ангела Оксани у віршах

В житті хай лунають лиш теплі слова,

А серце ніколи від болю не плаче.

І крутиться весело Вам голова

Лише від любові, добра та удачі!



Привітання Оксани з іменинами

Нехай життя щодень тебе втіша,

Розлук не буде, горя та невдачі.

Хай розквітає молода душа

Від щастя, від кохання, від удачі!

***

Хай весною з яблуневим цвітом,

Полум'ям з яскравих квітів - літом,

Восени з багряним листопадом,

А зимою з тихим снігопадом

В руки твої щастя прилетить!

***

Бажаю без джинів і риб золотих

Здійснити усе, що у мріях твоїх.

Без доброї феї чи злого троля

Знайти свого принца або короля.

Життя ж не легенда, і навіть не міф.

Це - казка, яку світ для тебе створив!

***

В цей день лише для тебе

Сміється сонце з неба,

І ніжно пахнуть квіти

Його теплом зігріті,

І дятел привітання

Відстукав на світанні,

І мишка-шкряботушка

Посмикала за вушко,

А котик походжає

Тобі добра бажає.

***

Удачі, натхнення й духовного росту,

Хай буде в житті усе легко та просто!