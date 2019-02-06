Найкращі привітання з Днем ангела Оксани у прозі та віршах

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З Днем ангела Оксани - привітання з Днем Оксани у прозі та віршах
Привітання у прозі та віршах / 24 канал

6 лютого 2019 року День ангела Оксани відзначають усі дівчата та жінки, які носять ім'я Оксана. Основні риси характеру – вона весела та балакуча. Їй легко знайти мову з будь-ким, у неї багато знайомих, але найкращими друзями вважає не багатьох. Привітання з Днем ангела Оксани – читайте далі.

Оксана – популярне ім'я в Україні, тому в кожного точно є подруга чи родичка з таким ім'ям. Не забудьте в цей день її привітати! А щоб ваші слова не були банальними та простими – ми зібрали щирі привітання у прозі та віршах.

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Привітання з Днем ангела Оксани у прозі

Дорога моя гарна і мудра, добра і чуйна, Оксанка! Сердечно вітаю тебе з іменинами! Бажаю тобі завжди залишатися такою ж хорошою, якою ти є! Нехай у тебе завжди буде відмінний настрій. Любові тобі і теплих стосунків у сім’ї, поваги і обожнювання від колег і друзів! Нехай робота йде на лад, життя б’є ключем, будні не будуть сірими, а вільні дні – яскравими і незабутніми!

Привітання з Днем ангела Оксани
Привітання з Днем ангела Оксани

Хочеться привітати з Днем ангела добру, працелюбну, відповідальну і безперечно чарівну жінку, з якою мені пощастило працювати кожен день пліч-о-пліч! Бажаю тобі домагатися всіх поставлених цілей і завжди посміхатися!

***

Вітаю з іменинами, прекрасну Оксанку! Хочеться побажати яскравого світла в житті і радісних свят душі, успіх у всіх справах і задумах, чарівною краси і неймовірної доброти серця, великих успіхів і здобутків, міцного здоров’я і чудового настрою.

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю успіху у всіх життєвих сферах, гармонійних стосунків у сім’ї, жіночого щастя, особистісного зростання, здійснення найзаповітніших бажань і відсутності перешкод на шляху до цілі. 

***

Вітаю з іменинами! Бажаю краси в усьому: в одязі, у вчинках, в людях, в думках, в пейзажах, інтер’єрах. Нехай робота буде улюбленою, радість – нескінчена, настрій – чудовим. Винагород, перемог, подорожей, фарб, чудес, міцних відносин, стабільних умов, життєвого балансу та творчих підходів.

***

Моя чудова Оксанка, в твої іменини, хочу щиро побажати справжнього жіночого щастя, розуміння і теплоти сердець від близьких людей, поваги і підтримки від колег, удачі і везіння від долі, великого щастя і веселих днів від життя.

Привітання з Днем ангела Оксани у віршах

В житті хай лунають лиш теплі слова,
А серце ніколи від болю не плаче.
І крутиться весело Вам голова
Лише від любові, добра та удачі!

Привітання Оксани з іменинами
Привітання Оксани з іменинами

Нехай життя щодень тебе втіша,
Розлук не буде, горя та невдачі.
Хай розквітає молода душа
Від щастя, від кохання, від удачі!

***

Хай весною з яблуневим цвітом,
Полум'ям з яскравих квітів - літом,
Восени з багряним листопадом,
А зимою з тихим снігопадом
В руки твої щастя прилетить!

***

Бажаю без джинів і риб золотих
Здійснити усе, що у мріях твоїх.
Без доброї феї чи злого троля
Знайти свого принца або короля.
Життя ж не легенда, і навіть не міф.
Це - казка, яку світ для тебе створив!

***

В цей день лише для тебе
Сміється сонце з неба,
І ніжно пахнуть квіти
Його теплом зігріті,
І дятел привітання
Відстукав на світанні,
І мишка-шкряботушка
Посмикала за вушко,
А котик походжає
Тобі добра бажає.

***

Удачі, натхнення й духовного росту,
Хай буде в житті усе легко та просто!

blog_ava
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Теги: LifeStyle Новини культури Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: 24 канал
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