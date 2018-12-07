У новорічну ніч, 31 грудня, подбайте про хороший настрій для ваших близьких. І не забудьте про привітання з Новим роком – кожен зрадіє милій листівці чи святковій СМСці з побажаннями. Найкращі варіанти привітання у віршах та прозі, у Рік Свині українською шукайте у нашій статті.

Новий рік 2019 пройде під знаком Жовтої Земляної Свині. Ця тварина символізує вірність і стабільність, чого й можна побажати усім своїм близьким. Якщо ви підготували подарунки на Новий рік – чудово, але жоден подарунок не буде щирим без теплих слів.

Сайт 24 зібрав найкращі привітання з Новим 2019 роком Свині.

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Привітання із Новим Роком у прозі

З Новим роком! Нехай цей рік принесе нам багато щастя, удачі, посмішок, тепла і світла. Нехай він буде сповнений яскравими фарбами, приємними враженнями і радісними подіями. Бажаю всім у новому році бути здоровими, красивими, коханими і успішними!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб наступний рік приніс нам стільки радості, скільки днів у році, і щоб кожен день дарував нам усмішку і частинку добра. Нехай все, що ми планували, обов'язково збудеться все, що хотіли почати, – почнеться, а що хотіли закінчити – закінчиться. Нехай у наступному році ми всі станемо щасливішими, добрішими і уважнішими до оточуючих нас людей, а світ відкриє нам нові двері!

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З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Бажаю новорічної радості і непередбачуваного дива, чарівної історії і яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у твій дім.

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Бажаю, щоб Новий рік приніс не тільки щастя, але і впевненість у завтрашньому дні, щоб кожне ранок починався з відчуття радості і задоволення! Нехай вас переповнює жага до нових звершень, енергія та щира радість від життя, яка сама по собі є безцінним даром

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Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб іскристий настрій супроводжував вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч. Нехай збудуться найбажаніші мрії, відбудуться несподівані і радісні події, а життя наповниться любов'ю, добротою, світлом!

Привітання із Новим Роком у віршах

Хай тобі в 2019 році добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз, і в гостях, і вдома – скрізь.

Хай тобі насняться гроші й начальники хороші.

Хай насниться найсолодше, і не раз, не два – щоночі.

***

День за днем, і крок за кроком…

З новим щастям, З Новим Роком!

***

Нехай життя буде сповнене до краю

Достатку, щастя і любові.

І кожен день такий чудовий,

І міцної вам навколо сім'ї.

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***

У Свині сьогодні свято,

Тож приймай вітання,

Для своїх друзів швидше

Двері навстіж відкривай.

Добротою своєї відома

І наївністю Свиня,

Ніжно, щиро й чесно

Тобі люблять всі друзі.

Ми тобі бажаємо щастя

І душевної чистоти,

Дім нехай буде повною чашею

І здійсняться мрії.

***

Хто-то в давнину придумав.

Щоб Свинка-талісман

Приносила в будинок успіх,

А монетки – у вашу кишеньку!

Будете ввічливіші з Хрюшкою,

І вона відповість тим,

Що надовго позбавить вас

Від турбот і проблем!

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***

Нехай буде маленька свинка

На щастя і успіх щедра.

Нехай принесе вона на спинці

Мішок любові, удачі і добра!

***

Щоб у хаті все було

і грошики й бабло

Щоб шампанське відкривали,

кожен день гостей стрічали.

З новим щастям, З Новим Роком!

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***

Здоров'я і сили в 2019 році,

Щоб вас не кололо ні в серці, ні в боці.

Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,

Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання!

Щоб ваша робота не дала вам вмерти,

Всіх вас годувала до самої смерті.

Щоб наша держава цвіла й багатіла

Та місце достойне у світі посіла.

***

Хай Новий рік у вишиванці

Розбудить Вас щасливо вранці,

І принесе у Вашу хату –

Усмішок й радощів багато.

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє миром і любов’ю

І подарує Вам здоров’я!

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***

Хай буде Новий Рік

Схожий на диво,

Щоб кожен день жилося радісно й щасливо!

Щоб здійснилися задуми і мрії,

І щастям повнились надії!

***

Незабаром Новий рік

Переступить ваш поріг!

Хай до вас він завітає

З тим, що серце забажає.

***

З Новим роком вас вітаю

Щастя й радості бажаю

Щоб у січні, наче в квітні

Гріли проліски привітні

Щоб літа ішли не марно

Все в житті складалось гарно!

***

Любов раптом нагряне,

Свиня ще щасливішою стане.

Везінням відзначений буде рік,

Ніхто так жирно не живе.

***

У Новий рік нехай шеф не тужить,

Свинка нехай йому послужить,

І не буде зимової холоднечі

В кабінеті у нього.

Нехай без діла не нудьгує,

Ніколи хай не сердиться.

Найчастіше премії вручає,

Вихідні нам дає.

Ну а ми рідного шефа

Будемо пестити і цінувати.

Ми бажаємо Вам успіху

І довше шефом бути!

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24 Канал бажає вам веселого Нового року і щасливого Різдва!