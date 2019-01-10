"Пробирає до мурашок": вірші Василя Стуса з'явилися у вигляді рок-пісні – відео

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Гурт The Frunk створив музичну композицію на вірші українського поета Василя Стуса
Гурт The Frunk створив музичну композицію на вірші українського поета Василя Стуса / 24 канал

Київський гурт The Frunk створив музичну композицію у стилі рок-музики на вірші відомого українського поета Василя Стуса зі збірки "Палімпсести".

Вражаюче відео опублікував гурт The Frunk в YouTube з нагоди його Дня народження, 6 січня.

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"Це людина, чиї порівняння і метафори викликають глибокі емоції. Чоловік, який помер у неволі за переконання про необхідність збереження і розвитку нашої культури. Людина, ім'ям якої називають університети, вулиці і площі - лише так ми, як нащадки, можемо йому віддячити. Ми хочемо віддячити Василю Стусу, поклавши його вірші на музику", – написав вокаліст групи Столяренко Ростислав у Facebook.

Відео музичної композиції рок-гурту на вірші Стуса:

В коментарях шанувальники почали захоплюватися несподіваною рок-піснею вірша Василя Стуса: "Пробирає до мурашок", "Суперкласно", "Дуже красиво", "Душевно та приємно", "Дуже гарна пісня. Треба писати пісні на слова наших, українських поетів, яких, слава Богу, в Україні дуже багато" та інші.

Хто такий Василь Стус? Це український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Один із найактивніших представників українського культурного руху шістдесятників. Лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка (1990), Герой України (2005, посмертно). За власні переконання про необхідність збереження і розвитку української культури зазнав репресій з боку радянської влади, його творчість було заборонено, а сам він був засуджений до тривалого перебування в місцях позбавлення волі, де і загинув.

Теги: LifeStyle Новини культури Музика Література
Джерело: 24 канал
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