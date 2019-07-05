Проти Кевіна Спейсі відкликали один позов у секс-скандалі

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Кевін Спейсі у суді 7 січня 2019 року
Кевін Спейсі у суді 7 січня 2019 року / www.gettyimages.com

Проти зірки "Карткового будинку" Кевіна Спейсі вже не один рік ведуть слідство. Його звинувачували у згвалтуванні та домаганнях декілька чоловіків, однак один з останніх позивачів вирішив відкликати позов.

Відтак, на 1 справу проти голлівудської зірки стало менше. Заяву невідомий чоловік подав ще у травні та звинувачував Кевін Спейсі  в сексуальному насильстві, побоях і заподіянні емоційного розладу. Без пояснень 3 липня він вирішив її відкликати, повідомляє Hollywood Reporter.

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Наразі всі інші кримінальні справи проти Спейсі продовжують розслідувати. Зокрема, двоє чоловіків звинувачували Спейсі у заподіяних сексуальних злочинах у 1992 та 2016 роках. Сам кіноактор заперечує всі заяви, а адвокати Спейсі заявляли, що  звинувачення в домаганнях можуть бути сфабрикованими, оскільки позивачі хочуть заробити на скандалі грошей.

скандал з кевіном спейсі
Кевін Спейсі і його жертви сексуальних домагань

Що відомо про скандал з Кевіном Спейсі? В кінці 2017 року декілька чоловіків і жінок звинуватили Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях. Актор визнав провину, вибачився, здійснив камінг-аут і пішов лікуватися від сексуальної залежності. Поліція Лос-Анджелеса передала всі матеріали в прокуратуру щодо звинувачень Кевіна Спейсі в домаганнях. У вересні 2018 року представники правоохоронних органів зняли зі Спейсі будь-які звинувачення, оскільки термін давності ймовірних злочинів давно минув. У грудні з'явилась нова справа стосовно актора (домагання до сина екс-ведучої Гізер Юнру) і в січні він повинен був постати перед судом.

 

 

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Теги: LifeStyle Кевін Спейсі Кримінальні новини Голлівуд Секс-скандал Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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