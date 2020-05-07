Не скасовані, а перенесені: 5 українських фільмів, які вийдуть у прокат у 2020 році

Не секрет, що чимало рейтингових прем'єр довелось перенести через пандемію коронавірусу. Українська кіноіндустрія також постраждала від епідемії. Та які кінострічки таки вийдуть на великий екран до кінця 2020 року – дізнавайтесь у добірці.

Після вручення Золотої Дзиґи Українська кіноакадемія поквапилась анонсувати нові кінострічки, які, можливо, поборються за нагороду у наступному році. До списку увійшли фільми різних жанрів, на прокат яких вже очікують тисячі вітчизняних кіноманів. Тож які прем'єри варто чекати до кінця 2020 року – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

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"Атлантида"

Запланована прем'єра – 5 листопада 2020 року

Режисер – Валентин Васянович

Головні актори: Андрій Римарук, Василь Антоняк, Людмила Білека

У центрі сюжету – повоєнний Донбас 2025 року, який відновлюють після перемоги України у війні з Росією. Земля регіону за 11 років бойових дій стає непридатною для життя та нагадує пустир. Однак і на тлі таких подій може зародитись кохання.

"Це катастрофа, яка не просто зупиняється в найближчому оточенні, а просочується всюди через людей, всі мають справу з якоюсь травмою минулого і намагаються витягнути з себе щось на зразок життя", – поділився режисер.

Дивіться трейлер до фільму "Атлантида": відео

"Погані дороги"

Запланована прем'єра – 2020 рік

Режисер – Наталія Ворожбит

Головні актори: Андрій Лелюх, Володимир Гурін, Ігор Колтовський,

Події на Донбасі майстерно висвітлила і режисерка Наталія Ворожбит. У фільмі "Погані дороги" вона екранізувала сюжет однойменної п'єси, де головні герої – жителі Донбасу та військові. Їхні життя проходять по обидві сторони розмежувань, а військовий конфлікт не дає впевненості, що завтра настане.

"Погані дороги" – це не як дороги, а дороги всередині кожної людини, стан душі. І ти або знаходиш в собі сили знайти хорошу дорогу, або продовжуєш йти поганою дорогою. І, напевно, основний конфлікт між цією поганий і гарною дорогою, яким шляхом піде кожен з нас", – розповіла Наталія Ворожбит про фільм.



"Погані дороги" / Кадр з фільму

"Номери"

Запланована прем'єра – осінь 2020 року

Режисери – Олег Сенцов та Ахтем Сеітаблаєв

Головні актори: Олександр Ярема, Ірина Мак, Віктор Жданов, Лорена Колібабчук

Кінострічка привернула велику увагу кіноманів, адже була створена за п'єсою Олега Сенцова. Це розповідь про ув'язнене суспільство, яке прагне побороти страхи та отримати таку бажану свободу. У світі Номерів контроль тримає сувора система і правитель.

Та все змінюється, коли туди потрапляє чужинець, який не знає усіх законів та надихає жителів самостійно керувати своєю долею і йти наперекір системі. Відтак Номери відмовляються від старого порядку, однак чи будуть зміни кращими?

Дивіться трейлер до фільму "Номери": відео

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"Толока"

Запланована прем'єра – 12 березня 2020 року

Режисер – Михайло Іллєнко

Головні актори: Іванна Іллєнко, Дмитро Лінартович, Богдан Бенюк, Сергій Романюк, Олег Примогенов, Дмитро Рибалевський, Костянтин Войтенко, Євгенія Конюх, Мирослав Гай

Історична драма вже мала вийти у прокат, однак карантин змусив авторів фільму перенести презентацію. Коли ж відбудуться покази у кінотеатрах, наразі невідомо.

Фільм створений за мотивами балади Тараса Шевченка. Головна героїня Катерина переживає у своєму селі одні з найголовніших подій в історії України: війну на Донбасі, анексію Криму, аварію на ЧАЕС, Другу світову війну, сталінські репресії, Голодомор, Українську революцію 1917 року, Полтавську битву. Кінострічка охоплює 400 років.

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"Казка старого мельника"

Запланована прем'єра – 16 квітня 2020 року

Режисер – Олександр Ітигілов

Головні актори: Анна Кошмал, Валентин Томусяк, Олексій Богданович, Ада Роговцева, Володимир Горянський, Ірма Вітовська, Остап Ступка, Анатолій Хостікоєв, Наталя Сумська, Олеся Жураківська

Фільм "Казки старого мельника" був створений за мотивами книги Сергія Ухачевського ще у 2014-2015 роках. Однак через брак фінансування вихід кінострічки щоразу переносився.

За сюжетом, Микола та Христина повинні пройти чимало випробувань та не розгубити свої почуття. Їм доведеться протистояти злу, заручившись підтримкою односельчан. Глядачі побачать колоритні українські пейзажі та захопливу боротьбу, поєднану з історією кохання.

Дивіться трейлер до фільму "Казка старого мельника": відео