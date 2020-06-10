Київ – неймовірне місто, за яким можна спостерігати не лише прогулюючись вулицями, але й насолодитися видами з висоти пташиного польоту в закладах, у яких відкриваються панорами на все місто. Редакція LifeStyle 24 обрала 5 бюджетних закладів Києва, які вас неодмінно здивують та вразять.

Ми обрали заклади, в яких можна поснідати, випити чашку ароматної кави та полюбуватися ранковим містом. Знайшли чудове місце, де можна пообідати смачними стравами та відпочити з друзями, а також підібрали концептуальні бари в яких можна зустріти захід сонця та побачити нічні краєвиди, які просто захоплюють подих, повідомляє 24 канал.

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Заклади Києва з панорамним видом на місто

1818bar

Якщо хочете побачити привабливий вид на Поділ та насолодитися спокійною, невимушеною атмосферою – вам треба відвідати заклад 1818bar. У цьому місці можна зустріти туристів, мешканців міста, креативних та цікавих особистостей. Заклад надасть вам чудову можливість відпочити та насолодитися містом.

У меню представлений сендвіч з ростбіфом, запечений камамбер з горіхами і ягодами, скрембл з авокадо.

Адреса: вул. Костянтинівська, 11. Час роботи з пн-чт з 16:00 до 01:00, пт-нд з 16:00 до 02:00

PapaFeta

Тераса ресторану PapaFeta розташована на 11 поверсі сучасного бізнес-центру, тож відкриває неймовірний краєвид на місто. Інтер’єр ресторану виконаний в грецькому стилі, а заклад стане справжньою знахідкою для любителів грецької культури над Києвом.

Меню відповідно представлене – виключно грецьке. Хто хоче познайомитися ближче з грецькою кухнею, може спробувати шашлики, які називаються сувлакі харіно, традиційну грецьку страву з баклажанів мусака, або кефтедес.

Адреса: проспект Лобановського, 56. Час роботи 10:00 – 23:00

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SOLOD enjoy bar

На даху ТЦ Silver Breeze в середині травня щороку відкривається тераса OVERGROUND-SOLOD enjoy-bar. Тут проводяться концерти, а також влаштовуються пікніки з видом на правий берег Києва.

Основна прикраса простору – габаритна конструкція "Щастя", майже 2 метри у висоту і 13 метрів у довжину. Вона відокремлює зону танців від столів. Майже всюди підлога застелена штучною травою.

У закладі SOLOD можна замовити роли, сашимі, тартар з креветок, або ж страви на грилі. На відкритій терасі гостям готують курку в соусі теріякі, котлети та стейки.

Адреса: ТЦ Silver Breeze, вул. Павла Тичини, 1в, 3 поверх. Час роботи будні 17: 30 - 23: 00; вихідні 12: 00 - 23: 00.

G-Sky

G-Sky – один з найпопулярніших київських закладів просто неба. Заклад привертає увагу всіх любителів кальянів, а також чудовою можливістю цікаво провести час з друзями на свіжому повітрі з панорамою на прекрасне місто. Одна з "фішок" закладу – це вечірній показ фільму. Гості закладу мають чудову можливість розслабитися під час перегляду фільму та цікаво провести час.

Заклад в меню запропонує спробувати гостям бургери, лапшу Удон, салати, такітос, гарячі закуски, перші страви та десерти.

Адреса: вулиця Райдужна 25,а. Час роботи 12:00 – 22:00

Bar on 8

Заклад Bar on 8 розташований на 8 поверсі готелю Hyatt та відкриває панораму на історичну частину міста з основними пам'ятками столиці – Михайлівським і Софійським Соборами. Відкрита літня тераса облаштована великими парасолями, тож захищає гостей від надмірного сонця чи дощу.

Фірмовими пропозиціями ресторану є шашлик з курки та свинини, тікка з курки, шотландський лосось, адан кебаб. З-поміж десертів увагу варто звернути на фірмове італійське морозиво, чізкейк з маракуї, ванільно-яблучне крем-брюле, банановий спліт.

Адреса: вулиця Алли Тарасової, 5. Час роботи 11:00 – 02:00