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Режисер "Богемної рапсодії" зніме фільм про життя Вітні Г'юстон

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У Голлівуді знімуть фільм про життя Вітні Г'юстон / billboard.com

Американська попспівачка назавжди вписала своє ім'я в історію світової музики. Життя та шлях до успіху легендарної Вітні Г'юстон планують екранізувати в Голлівуді. Режисером стрічки I Wanna Dance With Somebody виступить автор іменитої "Богемної рапсодії" Ентоні Маккартен.

Видання Deadline інформує, що світовому кінематографу невдовзі варто чекати на чергову гучну прем'єру. У Голлівуді готуються до екранізації біографії попдіви Вітні Г'юстон. Сценаристом майбутньої картини виступить новозеландський режисер Ентоні Маккартен, який прославився роботою над стрічкою про культовий гурт Queen "Богемна рапсодія". 

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Фільм отримає назву I Wanna Dance With Somebody – Я хочу з ким-небудь потанцювати, відповідно до назви однієї з пісень легендарної Вітні Г'юстон. До створення байопіку долучиться сестра та менеджерка Вітні Пет Г'юстон та музичний продюсер зірки Клайв Девіс. Саме вони допоможуть з точністю екранізувати історію від перших кроків зірки у музиці до трагічної смерті 2012 року. 

Наразі невідомо, хто зіграє головну роль в картині, проте вона стане "радісною, емоційною і несамовитою присвятою життя і музиці" Вітні Г'юстон, яка назавжди залишилася у серцях меломанів по всьому світу. 

Вітні Г'юстон – I Wanna Dance With Somebody: дивіться відео онлайн 

Нагадаємо, що у лютому 2012 року за загадкових обставин померла талановита співачка Вітні Х'юстон. Тіло зірки знайшли у номері готелю в Лос-Анджелесі. За 3 роки після трагедії її єдина донька Боббі Крістіна Браун померла в лікарні на 23-му році життя. У такій моторошній серії смертей підозрювали бойфренда Крістіни Браун, однак у січні 2020 року Нік Гордон також помер від передозування наркотиками.

Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Вітні Г’юстон Кіно
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