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Що не можна робити в Різдво: головні заборони

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Заборони на Різдво: що не варто робити / 2019-god.com

Кожного року 7 січня християни зустрічають найголовніше свято року. Щоб правильно зустріти Різдво 24 канал розповідає про те, що не можна робити в цей день.

7 січня 2020 року – закінчення посту, тому в цей день на стіл подають й м’ясні страви. За традицією, на Різдво за столом після святкової служби в храмі збирається вся родина, кажучи замість привітання слова: "Христос Рождається! Славімо його!".

Різдво 2020 6 січня
Що не можна робити на Різдво 2020 року / Фото: ims-schools.com

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Що не можна робити в Різдво

  1. 6 січня на стіл готують 12 пісних страв, а вже 7 січня – дозволяється вживати в їжу рибу, м’ясо, вино, адже Різдвяний піст закінчився.
     
  2. Одна з найголовніших заборон Різдва: у цей день жодна зі страв не повинна залишитися недоторканно.
     
  3. Також не можна прибирати зі столу страви аж до самого настання Різдва 7 січня.
     
  4. У Різдво на ялинці зірка – має бути головною прикрасою.
     
  5. Не прийнято у Різдво Христове вдягати старий одяг.
     
  6. Як і в інші релігійні свята, не можна працювати. Жінкам не можна шити, прати, прибирати, виносити сміття з хати. Чоловікам – хід на полювання чи риболовлю. Це потрібно робити заздалегідь до свята.
     
  7. Не можна гадати на Різдво. Для цього є спеціальний період.
     
  8. У Різдво не можна сваритись, особливо за столом.
     
  9. Не прийнято до сходу першої зірки обідати – невеликий перекус дозволений тільки дітям.
     
  10. У Різдвяний день не можна забути про милосердя, потрібно приводити до себе гостей і ходити в гості.

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Що не можна робити на Різдво / Фото з відкритих джерел

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Автор: Анна Запотоцька
Теги: Різдвяні традиції Новини LifeStyle Різдво LifeStyle Традиції
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