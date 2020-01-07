Що не можна робити в Різдво: головні заборони

Кожного року 7 січня християни зустрічають найголовніше свято року. Щоб правильно зустріти Різдво 24 канал розповідає про те, що не можна робити в цей день.

7 січня 2020 року – закінчення посту, тому в цей день на стіл подають й м’ясні страви. За традицією, на Різдво за столом після святкової служби в храмі збирається вся родина, кажучи замість привітання слова: "Христос Рождається! Славімо його!".



Що не можна робити на Різдво 2020 року / Фото: ims-schools.com

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Що не можна робити в Різдво

6 січня на стіл готують 12 пісних страв, а вже 7 січня – дозволяється вживати в їжу рибу, м’ясо, вино, адже Різдвяний піст закінчився.

Одна з найголовніших заборон Різдва: у цей день жодна зі страв не повинна залишитися недоторканно.

Також не можна прибирати зі столу страви аж до самого настання Різдва 7 січня.

У Різдво на ялинці зірка – має бути головною прикрасою.

Не прийнято у Різдво Христове вдягати старий одяг.

Як і в інші релігійні свята, не можна працювати. Жінкам не можна шити, прати, прибирати, виносити сміття з хати. Чоловікам – хід на полювання чи риболовлю. Це потрібно робити заздалегідь до свята.

Не можна гадати на Різдво. Для цього є спеціальний період.

У Різдво не можна сваритись, особливо за столом.

Не прийнято до сходу першої зірки обідати – невеликий перекус дозволений тільки дітям.

У Різдвяний день не можна забути про милосердя, потрібно приводити до себе гостей і ходити в гості.



Що не можна робити на Різдво / Фото з відкритих джерел

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