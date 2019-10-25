Різдвяний піст в Україні 2019-2020: дата і традиції

Різдвяний піст в Україні традиційно розпочинається 28 листопада. Триватиме він 40 днів і завершиться напередодні Різдва Христового – 6 січня 2020 року.

Традиції Різдвяного посту

Різдвяний піст встановила церква для того, аби духовно об’єднати християн з Богом. У цей період віряни моляться, очищуються від гріхів, стримують себе від веселощів та дотримуються певного раціону у їжі.

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Число сорок має сакральне значення для вірян, оскільки з ним пов'язані важливі події:

– сорок років Мойсей водив єврейський народ по пустелі;

– сорок діб Ісус постив в пустелі перш ніж явити себе світові і почати служити людям;

– сорок днів воскреслий Спаситель з'являвся людям до свого вознесіння.

Справжній піст полягає не лише в тому, аби обмежувати себе у переліку дозволених продуктів, якими ми маємо харчуватися впродовж 40 днів. Насправді Різдвяний піст включає також багато інших важливих аспектів.У період посту нам варто дотримуватися духовності: щиро молитися, пробачати людям, не сваритися, не кричати одне на одного, викорінювати погані думки, утримуватися від спокус та обмежувати веселощі у своєму житті. Це останній піст у році, який готує душу та тіло вірян до зустрічі Різдва Христового.



Різдвяний піст триває 40 днів

Що можна їсти у Різдвяний піст

Враховуючи довготривалість Різдвяного посту, він не є таким суворим, як Великий чи Успенський піст. З раціону виключаються молочні продукти, яйця та м'ясо, а в окремі дні дозволяється вино та риба. Різдвяний період ділиться на 2 періоди:

• 28 листопада - 9 грудня

У понеділок, середу та п'ятницю – сухоїдіння. У вівторок та четвер – гаряча страва з рослинною олією. У вихідні дні (субота, неділя) дозволяється вживати рибу та вино. Також це стосується і таких великих свят, як Введення в Храм Пресвятої Богородиці (4 грудня), Андрія Первозванного (13 грудня), Миколи Чудотворця (19 грудня).

• 20 грудня - 5 січня

Передсвяткові різдвяні дні в які не можна вживати рибу та вино.

• 6 січня – один з найстрогіших днів у пості – Святвечір. Впродовж дня віряни не дозволяють собі навіть крихти їжі. Після сходу першої зірки християни можуть сідати за стіл та їсти 12 традиційних страв, які готуються на Святий вечір.