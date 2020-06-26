Наука не стоїть на місці, тому поява робота зі штучним інтелектом у фільмі була прогнозованою. Днями у західних ЗМІ з'явились перші деталі нової науково-фантастичної стрічки та кадри з роботом Ерікою.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, стрічка вийде у прокат із назвою b. За сюжетом, вчений, який працював у Японії над удосконаленням людської ДНК, розуміє, наскільки його програма є небезпечною. Він припиняє розробку та намагається врятувати жінку зі штучним інтелектом, яку сам спроєктував.

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Така ідея науково-фантастичного фільму сподобалась голлівудським продюсерам. На створення стрічки вже виділили 70 мільйонів доларів. Наразі кілька продюсерських компаній прагнуть співпрацювати з творцями фільму.

Поки автори проєкту шукають режисера, який би взявся за екранізацію футуристичного сюжету. А от з головною героїнею вже визначились: роль жінки виконає робот Еріка, яку створили у 2018 році вчені з Осаки та Кіото. У мережі опублікували кілька кадрів, які приголомшують реалістичністю. Робот зі штучним інтелектом дуже нагадує живу людину, адже творці приділили багато часу на те, щоб Еріка повторювала рухи звичайної жінки.

"В інших ситуаціях актори включають власний життєвий досвід, щоб вжитись у роль. Але Еріка не має цього. Вона була створена з нуля, щоб зіграти роль у цьому фільмі. Нам довелося моделювати її рухи та емоції, таких як контроль швидкості її рухів, розмову, демонстрацію почуттів, прояв характеру та мову тіла", – розповів один з творців картини Сем Хозе.

Дивіться кадри з роботом Ерікою: відео

Очікується, що знімальний процес розпочнеться у 2021 році. Пандемія коронавірусу не вплине на зйомки, адже Еріка не вразлива до вірусів та не потребує гриму чи якихось порад щодо акторської гри. Зйомки пройдуть не в Японії, а в Європі.