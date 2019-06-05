Російський музпродюсер Барі Алібасов випив засіб для прочищення труб і був госпіталізований

Радянський і російський музикант Барі Алібасов випадково випив засіб для прочищення труб, прийнявши його за воду. Чоловіка госпіталізували, а лікарі діагностували продюсеру четвертий ступінь опіку стравоходу.

Як пише російське інформагентство ТАСС, лікарі оцінюють стан Алібасова як важкий. Продюсера госпіталізували у токсикореанімацію НДІ імені Скліфосовського у Москві.

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Про інцидент повідомив у вівторок, 4 червня, помічник продюсера Сергій Моцарь. "Барі Каримович випадково, думаючи, що це вода, випив зі склянки якісь хімікати, якими збиралися щось чистити", – так спершу сказав представник музиканта.

Останнім прокоментував PR-директор Барі Алібасова і групи "На-На" Вадим Горжанкін, заявивши, що Алібасов отримав максимальний ступінь опіку стравоходу, але при цьому він знаходиться в свідомості і дихає самостійно.

"Максимальний опік стравоходу – 4-го ступеня, опік шлунка – 2-го ступеня і опік дихальних шляхів... При такому діагнозі можна будувати різні прогнози. Якщо все буде добре, то одужання може зайняти місяці", – додав Горжанкін.



Барі Алібасов потрапив у реанімацію / PR-агентство "Червоне Слово"

Хто такий Барі Алібасов? 71-річний радянський і російський музикант, композитор, музичний продюсер, заслужений артист Росії. Алібасов створив групи "Інтеграл" і "На-на".