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Роттердам готовий прийняти Євробачення-2021: медики отримають безкоштовні квитки

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Роттердам готовий прийняти Євробачення-2021 / Instagram / @eurovision

Цьогоріч міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 довелося скасувати через пандемію коронавірусу. Він мав відбутися в нідерландському місті Роттердам. Попри те, що владі доведеться покрити багатомільйонні витрати, країна все ж готова прийняти Євробачення-2021.

Як інформує видання Wiwibloggs, вчора, 23 квітня, міська рада Роттердама проголосувала за те, щоб саме їхнє місто організовувало Євробачення-2021. Раніше були сумніви щодо місця проведення конкурсу, адже влада витратила близько 15 мільйонів доларів на підготовку до заходу, який був скасований цього року через світовий спалах COVID-19. 

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Європейський мовний союз до кінця квітня мав узгодити місце проведення майбутнього пісенного конкурсу. Прогнозовано, що Євробачення-2021 відбудеться в концертному залі Rotterdam Ahoy, як і планувалося раніше. Відомо, що Роттердаму доведеться витратити ще близько 6,7 мільйонів євро на повторну підготовку. Раніше точилися розмови про те, що цю колосальну суму в 195 мільйонів гривень краще спрямувати на боротьбу з бідністю в місті.

Крім того, уряд запропонував забезпечити безкоштовними квитками працівників системи охорони здоров'я. Натомість влада Роттердами сподівається, що для місцевих підприємців проведення Євробачення-2021 стане своєрідним стимулом для економічного зростання. 

Наразі нідерландським організаторам доведеться повторно узгоджувати фінансові та інші питання з Європейським мовним союзою. Прогнозують, що остаточне місце проведення Євробачення-2021 оголосять вже в травні. 

Автор: Марина Джура
Теги: Нідерланди Євробачення 2020 LifeStyle
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