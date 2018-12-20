Узнать кино по гостиничному номеру: дизайнеры создали сверхреалистичную визуализацию
Кадры из культовых кинокартин можно узнать не только благодаря лицам знаменитых авторов или узнаваемым пейзажам.
Архитекторы показали, как выглядели целые гостиничные этажи, которые фигурировали в известных фильмах.
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Подробные 3D-планы апартаментов обнародовало издание Expedia. Здесь есть как вполне вымышленные номера, так и те, которые существовали на самом деле.
Над визуализацией работали архитекторы Хелена Попович и Барбара Лью.
Они подробно просматривали все возможные киноэпизоды, чтобы до мельчайших деталей воссоздать интерьеры из всех возможных ракурсов.
Вашему вниманию 7 известных лент и воспроизведены из них схемы гостиничных номеров.
1. "Красотка"
Действие мелодрамы с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях происходит в отеле Regent Beverly Wilshire, который на самом деле существует в Беверли-Хиллз.
План гостиничного номера из фильма "Красотка"
2. "Трудности перевода"
Сюжет фильма с участием Билла Мюррея и Скарлетт Йохансон разворачивается в сетевом отеле Park Hyatt в Токио. В нем самом деле останавливается немало селебритиз.
Схема гостиничного номера из фильма "Трудности перевода"
3. "Сияние"
Действие в триллере происходит в вымышленном отеле "Оверлук". Как локации для съемок режиссер Стэнли Кубрик использовал гостиницы в США и Англии, а также номер в гостинице The Majestic Yosemite Hotel среди Национального парка Йосемити (США). Именно его схему и воссоздали архитекторы.
План гостиничного номера в фильме "Сияние"
4. Джеймс Бонд: "Голдфингер"
Третий фильм из бондианы с Шоном Коннери 1964 года проиллюстрировали планом номера в гостинице "Фонтабло Майами Бич" во Флориде, США.
Такой отель реален, но съёмки происходили не во нем.
План гостиничного номера в фильме "Джеймс Бонд: Голдфингер"
5. "Страх и ненависть в Лас-Вегасе"
Сцены из этого фильма снимали в гостинице "Амбассадор" в Лос-Анджелесе. В 1980 отель закрыли, а в 2005-м вообще – снесли.
План гостиничного номера в фильме "Страх и ненависть в Вегасе"
6. Отель "Шевалье"
Действие картины Уэса Андерсона происходило не в одноименном отеле. Местом дл съемок служил отель "Рафаэль" в Париже.
План готельного номера из фильма "Отель "Шевалье"
7. "Мальчишник в Вегасе"
Комедию снимали в отеле Caesars Palace в Лас-Вегасе.
Выдуманной была только комната, которую по сюжету фильма, полностью разрушили. Этот эпизод снимали в студии.
Визуализация гостиничного номера из фильма "Мальчишник в Вегасе"