Узнать кино по гостиничному номеру: дизайнеры создали сверхреалистичную визуализацию

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Кадр из фильма "Красотка"
Кадр из фильма "Красотка"

Кадры из культовых кинокартин можно узнать не только благодаря лицам знаменитых авторов или узнаваемым пейзажам.

Архитекторы показали, как выглядели целые гостиничные этажи, которые фигурировали в известных фильмах.

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Подробные 3D-планы апартаментов обнародовало издание Expedia. Здесь есть как вполне вымышленные номера, так и те, которые существовали на самом деле.

Над визуализацией работали архитекторы Хелена Попович и Барбара Лью.

Они подробно просматривали все возможные киноэпизоды, чтобы до мельчайших деталей воссоздать интерьеры из всех возможных ракурсов.

Вашему вниманию 7 известных лент и воспроизведены из них схемы гостиничных номеров.

1. "Красотка"

Действие мелодрамы с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях происходит в отеле Regent Beverly Wilshire, который на самом деле существует в Беверли-Хиллз.

Красуня фільм готель
План гостиничного номера из фильма "Красотка"

2. "Трудности перевода"

Сюжет фильма с участием Билла Мюррея и Скарлетт Йохансон разворачивается в сетевом отеле Park Hyatt в Токио. В нем самом деле останавливается немало селебритиз.

кіно фільм готель
Схема гостиничного номера из фильма "Трудности перевода"

3. "Сияние"

Действие в триллере происходит в вымышленном отеле "Оверлук". Как локации для съемок режиссер Стэнли Кубрик использовал гостиницы в США и Англии, а также номер в гостинице The Majestic Yosemite Hotel среди Национального парка Йосемити (США). Именно его схему и воссоздали архитекторы.

Сяйво фільм готель
План гостиничного номера в фильме "Сияние"

4. Джеймс Бонд: "Голдфингер"

Третий фильм из бондианы с Шоном Коннери 1964 года проиллюстрировали планом номера в гостинице "Фонтабло Майами Бич" во Флориде, США.

Такой отель реален, но съёмки происходили не во нем.

готель номер Джеймс Бонд Голдфінгер
План гостиничного номера в фильме "Джеймс Бонд: Голдфингер"

5. "Страх и ненависть в Лас-Вегасе"

Сцены из этого фильма снимали в гостинице "Амбассадор" в Лос-Анджелесе. В 1980 отель закрыли, а в 2005-м вообще – снесли.

кіно фільм готель Страх і огида у Вегасі
План гостиничного номера в фильме "Страх и ненависть в Вегасе"

6. Отель "Шевалье"

Действие картины Уэса Андерсона происходило не в одноименном отеле. Местом дл съемок служил отель "Рафаэль" в Париже.

готель Шевальє
План готельного номера из фильма "Отель "Шевалье"

7. "Мальчишник в Вегасе"

Комедию снимали в отеле Caesars Palace в Лас-Вегасе.

Выдуманной была только комната, которую по сюжету фильма, полностью разрушили. Этот эпизод снимали в студии.

похмілля у Вегасі готель кіноВизуализация гостиничного номера из фильма "Мальчишник в Вегасе"

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Теги: LifeStyle Кино Новости недвижимости Дизайн Идеи для интерьера
Источник: 24 канал
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