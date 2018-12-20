Узнать кино по гостиничному номеру: дизайнеры создали сверхреалистичную визуализацию

Кадры из культовых кинокартин можно узнать не только благодаря лицам знаменитых авторов или узнаваемым пейзажам.

Архитекторы показали, как выглядели целые гостиничные этажи, которые фигурировали в известных фильмах.

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Подробные 3D-планы апартаментов обнародовало издание Expedia. Здесь есть как вполне вымышленные номера, так и те, которые существовали на самом деле.

Над визуализацией работали архитекторы Хелена Попович и Барбара Лью.

Они подробно просматривали все возможные киноэпизоды, чтобы до мельчайших деталей воссоздать интерьеры из всех возможных ракурсов.

Вашему вниманию 7 известных лент и воспроизведены из них схемы гостиничных номеров.

1. "Красотка"

Действие мелодрамы с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях происходит в отеле Regent Beverly Wilshire, который на самом деле существует в Беверли-Хиллз.



План гостиничного номера из фильма "Красотка"

2. "Трудности перевода"

Сюжет фильма с участием Билла Мюррея и Скарлетт Йохансон разворачивается в сетевом отеле Park Hyatt в Токио. В нем самом деле останавливается немало селебритиз.



Схема гостиничного номера из фильма "Трудности перевода"

3. "Сияние"

Действие в триллере происходит в вымышленном отеле "Оверлук". Как локации для съемок режиссер Стэнли Кубрик использовал гостиницы в США и Англии, а также номер в гостинице The Majestic Yosemite Hotel среди Национального парка Йосемити (США). Именно его схему и воссоздали архитекторы.



План гостиничного номера в фильме "Сияние"

4. Джеймс Бонд: "Голдфингер"

Третий фильм из бондианы с Шоном Коннери 1964 года проиллюстрировали планом номера в гостинице "Фонтабло Майами Бич" во Флориде, США.

Такой отель реален, но съёмки происходили не во нем.



План гостиничного номера в фильме "Джеймс Бонд: Голдфингер"

5. "Страх и ненависть в Лас-Вегасе"

Сцены из этого фильма снимали в гостинице "Амбассадор" в Лос-Анджелесе. В 1980 отель закрыли, а в 2005-м вообще – снесли.



План гостиничного номера в фильме "Страх и ненависть в Вегасе"

6. Отель "Шевалье"

Действие картины Уэса Андерсона происходило не в одноименном отеле. Местом дл съемок служил отель "Рафаэль" в Париже.



План готельного номера из фильма "Отель "Шевалье"

7. "Мальчишник в Вегасе"

Комедию снимали в отеле Caesars Palace в Лас-Вегасе.

Выдуманной была только комната, которую по сюжету фильма, полностью разрушили. Этот эпизод снимали в студии.

Визуализация гостиничного номера из фильма "Мальчишник в Вегасе"