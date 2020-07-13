На Netflix готуються до виходу нового 5 сезону серіалу "Люцифер". На глядачів чекає непередбачуване шоу, в якому головні герої будуть розплутувати низку загадкових подій. Наразі у мережі опублікували захопливий трейлер серіалу.

Що відомо про 5 сезон "Люцифера"

Вперше серіал вийшов на стрімінговій платформі Netflix у 2016 році. Відтоді кількість прихильників проєкту "Люцифер" зростала кожного сезону, а на продовження стрічки вже чекають тисячі кіноманів. Про успіх майбутньої новинки Netflix свідчить і трейлер, який за лічені хвилини після публікації в ютубі отримав понад 400 тисяч переглядів.

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Вкінці 4 сезону Люцифер вирішує покинути Лос-Анджелес, щоб захистити свою кохану Хлою від небезпеки та не допустити вторгнення демонів. Після поцілунку з дівчиною головний герой повертається у пекло і знов сідає на свій трон.

Та не минає багато часу, як нещасний та знудьгований Люцифер повертається на Землю. Цього разу ставки у його грі значно вищі, аніж коли-небудь раніше, а на глядачів чекає розкриття багатьох секретів. Також в одному з інтерв'ю актор Том Елліс натякнув, що можливі смерті улюблених персонажів, однак автори проєкту ці дані не підтвердили.

Окрім цього, у першому трейлері кіномани познайомляться з братом Люцифера, який є точною копією свого родича. Та що робить Майкл у Лос-Анджелесі та де сам Люцифер – глядачі довідаються вже з 21 серпня. Саме на цей день запланований вихід першого епізоду 5 сезону.

Дивіться трейлер до 5 сезону серіалу "Люцифер": відео

Головні актори

Найбільші хвилювання у кіноманів викликав зірковий склад 5 сезону серіалу "Люцифер". Згідно з трейлером та анонсами Netflix, головну роль незмінно виконає актор Том Елліс. Окрім цього, у серіалі з'являться: