Серіал "Папік": хто зіграв головні ролі у комедійній українській стрічці
Напередодні, 2 грудня, на телеканалі "1+1" вийшла перша серія серіалу "Папік", який одразу ж став фаворитом української публіки. Спеціально для фанатів вітчизняної багатоепізодної стрічки редакція LifeStyle 24 підготувала добірку акторів, які зіграли головні ролі у серіалі "Папік".
Серіал "Папік" – це спільна робота "95 кварталу" та сценариста, який перетворив ідею у проєкт, Андрія Яковлєва. Він відомий також, як сценарист серіалу "Свати".
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Спершу назву серіалу планували змінити, а "Папік" використовували лише у робочому процесі, однак пізніше було вирішено залишити саме цю назву, оскільки вона найкраще описує сюжет стрічки.
Події розгортаються навколо харизматичного пенсіонера, ексактора, який у молодості користувався неабиякою популярністю. Він усвідомлює, що з приходом старості зникла не лише молодість, але й успішна кар'єра та любов фанатів. Тому він вирішує наприкінці своїх днів сходити у модний барбершоп і зробити стильну стрижку. У престижному салоні чоловік дозволяє собі трішки розслабитися, після чого потрапляє у нічний клуб і перебирає з алкоголем. Саме там він на нетверезу голову знайомиться з мисливицею на мільйонерів, яка приймає його за успішного бізнесмена.
Актори та ролі у серіалі "Папік"
Станіслав Боклан зіграв одну з головних ролей. Йому дістався образ ексактора Олександра Миколайович Меркулова.
Станіслав Боклан / 1+1
Другу головну роль у серіалі зіграла Дар'я Петрожицька. Вона приміряла образ Лізи, мисливиці на "папіків".
Дар'я Петрожицька / 1+1
Також у серіалі знімалися:
Сергій Сипливий
Олеся Жураковська
Катерина Кістень
Віра Кобзар
В'ячеслав Гіндін
Михайло Кукуюк
Ельдар Кабіров
Олексій Кірющенко
Наталія Кленіна