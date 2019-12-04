Серіал "Папік": хто зіграв головні ролі у комедійній українській стрічці

296 Читать новость на русском
Серіал "Папік": актори і ролі / Фото з відкритих джерел

Напередодні, 2 грудня, на телеканалі "1+1" вийшла перша серія серіалу "Папік", який одразу ж став фаворитом української публіки. Спеціально для фанатів вітчизняної багатоепізодної стрічки редакція LifeStyle 24 підготувала добірку акторів, які зіграли головні ролі у серіалі "Папік".

Серіал "Папік" – це спільна робота "95 кварталу" та сценариста, який перетворив ідею у проєкт, Андрія Яковлєва. Він відомий також, як сценарист серіалу "Свати".

До теми: Серіал "Папік": дата виходу серій української стрічки

Спершу назву серіалу планували змінити, а "Папік" використовували лише у робочому процесі, однак пізніше було вирішено залишити саме цю назву, оскільки вона найкраще описує сюжет стрічки.

Події розгортаються навколо харизматичного пенсіонера, ексактора, який у молодості користувався неабиякою популярністю. Він усвідомлює, що з приходом старості зникла не лише молодість, але й успішна кар'єра та любов фанатів. Тому він вирішує наприкінці своїх днів сходити у модний барбершоп і зробити стильну стрижку. У престижному салоні чоловік дозволяє собі трішки розслабитися, після чого потрапляє у нічний клуб і перебирає з алкоголем. Саме там він на нетверезу голову знайомиться з мисливицею на мільйонерів, яка приймає його за успішного бізнесмена.

Актори та ролі у серіалі "Папік"

Станіслав Боклан зіграв одну з головних ролей. Йому дістався образ ексактора Олександра Миколайович Меркулова.

Серіал
Станіслав Боклан / 1+1

Другу головну роль у серіалі зіграла Дар'я Петрожицька. Вона приміряла образ Лізи, мисливиці на "папіків".

Серіал
Дар'я Петрожицька / 1+1

Також у серіалі знімалися:

Сергій Сипливий

Серіал Папік

Олеся Жураковська

Серіал

Катерина Кістень

Серіал Папік актори і ролі

Віра Кобзар

Серіал

В'ячеслав Гіндін

Михайло Кукуюк

Серіал

Ельдар Кабіров

Олексій Кірющенко

Наталія Кленіна

Путін публічно сконфузився у Сочі: смішне відео
сьогодні
7502
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:01 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 33014
3 грудня 15:32 Відпочинок в Італії: добірка найцікавіших місць, які має побачити кожен
Марія Лелека 2568
3 грудня 14:01 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 24133
3 грудня 13:23 Коли засвітять головну новорічну ялинку 2020 року у Києві: дата
Юлія Турелик 546
3 грудня 13:00 Що Андре Тан рекомендує одягати модницям: тренди і антитренди в зимовому одязі
Юлія Михайлова 13903
Новини
Більше новин
Залиште відгук