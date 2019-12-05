Серіал "Папік": 5 та 6 серії комедійної стрічки

На початку грудня на українському телебаченні стартував новий серіал "Папік", який одразу ж став одним із найулюбленіших стрічок глядачів. Однак, що найцікавіше, серіал не лише наповнений гумористичними сценами, але й глибокими темами. Тож, дивіться 5 та 6 серії серіалу "Папік", які вийшли напередодні, 4 грудня, на LifeStyle 24.

Багатоепізодична стрічка про пенсіонера, якому вдалося отримати неабияку увагу привабливої молодиці лише завдяки бездоганній стрижці, вийшла на український екран у понеділок, 2 грудня. А вже сьогодні, 5 грудня, глядачі мали змогу побачити 5 і 6 серії серіалу "Папік".

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Нагадаємо, сюжет фільму розгортається навколо дідуся, який сумує за своїм минулим, а саме за часом, коли його впізнавали, як відомого актора. Перед смертю Олександр Миколайович хоче привести свій вигляд до порядку, адже його зачіска та імідж бажають бути кращими. Після візиту в барбершоп сивуватий дідусь вирушає до нічного клубу, де на його зовнішній вигляд повелася Ліза, яка полювала на багатого "папіка".

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Однак ні вона, ні її "жертва" навіть не підозрювали, як несподівана зустріч змінить їхні життя. Тож, які пригоди чекають на шалену парочку – дивіться далі.

"Папік": 5 серія дивитися онлайн

"Папік": 6 серія дивитися онлайн