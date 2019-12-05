Серіал "Папік": 5 та 6 серії комедійної стрічки

13 Читать новость на русском
Серіал "Папік": 5 і 6 серія онлайн

На початку грудня на українському телебаченні стартував новий серіал "Папік", який одразу ж став одним із найулюбленіших стрічок глядачів. Однак, що найцікавіше, серіал не лише наповнений гумористичними сценами, але й глибокими темами. Тож, дивіться 5 та 6 серії серіалу "Папік", які вийшли напередодні, 4 грудня, на LifeStyle 24.

Багатоепізодична стрічка про пенсіонера, якому вдалося отримати неабияку увагу привабливої молодиці лише завдяки бездоганній стрижці, вийшла на український екран у понеділок, 2 грудня. А вже сьогодні, 5 грудня, глядачі мали змогу побачити 5 і 6 серії серіалу "Папік".

Якщо ви пропустили: Серіал "Папік": 3 та 4 серії комедійної стрічки

Нагадаємо, сюжет фільму розгортається навколо дідуся, який сумує за своїм минулим, а саме за часом, коли його впізнавали, як відомого актора. Перед смертю Олександр Миколайович хоче привести свій вигляд до порядку, адже його зачіска та імідж бажають бути кращими. Після візиту в барбершоп сивуватий дідусь вирушає до нічного клубу, де на його зовнішній вигляд повелася Ліза, яка полювала на багатого "папіка". 

Також до теми: Серіал "Папік": 1 та 2 серії комедійної стрічки 

Однак ні вона, ні її "жертва" навіть не підозрювали, як несподівана зустріч змінить їхні життя. Тож, які пригоди чекають на шалену парочку – дивіться далі. 

"Папік": 5 серія дивитися онлайн 

"Папік": 6 серія дивитися онлайн

 

На Миколаївській АЗС бензин переплутали з дизпаливом: зіпсовані авто поліції
сьогодні
7635
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
4 грудня 18:03 Меню на Новий рік 2020: які смаколики приготувати вдома
Квітослава Туз 11530
4 грудня 12:01 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 34034
3 грудня 15:32 Відпочинок в Італії: добірка найцікавіших місць, які має побачити кожен
Марія Лелека 3435
3 грудня 14:01 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 24427
3 грудня 13:23 Коли засвітять головну новорічну ялинку 2020 року у Києві: дата
Юлія Турелик 637
Новини
Більше новин
Залиште відгук