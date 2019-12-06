Серіал "Папік": 7 та 8 серії комедійної стрічки

Популярна комедійна українська стрічка дійшла екватора. Напередодні, 5 грудня, на телеканалі "1+1" вийшли 7 і 8 серії серіалу "Папік". Як розгортаються події у житті головних героїв – дивіться в епізодах онлайн на LifeStyle 24.

Серіал "Папік" став найкращою багатоепізодичною прем'єрою сезону. Рейтинги комедії помітно зросли вже після виходу двох перших серій. Адже тема "полювання на папіків" кумедна не лише через якісні жарти, але й тому, що така проблема досить актуальна і в реальному світі.

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Тож, нагадаємо, лише завдяки привабливому зовнішньому вигляду старому пенсіонерові Олександру Миколайовичу вдалося отримати увагу молодої і симпатичної дівчини. Ексактор хотів вчинити самогубство, однак перед смертю вирішив насолодитися життям: пішов у барбершоп, зробив стильну зачіску та стрижку бороди, випив хорошого алкоголю і відправився на вечірку в нічний клуб, де, власне, зустрів Лізу, яка миттєво змінила його життя. Тож, як повернулося життя пенсіонера Олександра та мисливиці Лізи – дивіться у 7 і 8 серії серіалу "Папік".

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Серіал "Папік": 8 серія дивитися онлайн