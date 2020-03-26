"Захищаючи Джейкоба": чим вражатиме новий серіал із зіркою Marvel Крісом Евансом

Представники Apple TV+ презентували у мережі перший трейлер серіалу "Захищаючи Джейкоба" (Defending Jacob). Кримінальна драма вже прикувала увагу кіноманів, адже в ній знявся голлівудський актор Кріс Еванс.

У Голлівуді зупинили всі заплановані зйомки, відтак вчасно вийдуть на екрани тільки серіали, епізоди яких встигли створити до пандемії коронавірусу. Серед них – новинка Apple TV+ "Захищаючи Джейкоба".

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Відомо, що серіал знятий за мотивами однойменного роману письменника Вільяма Лендея. У центрі сюжету – історія окружного прокурора Ендрю Барбері, який успішно працює у штаті Массачусетс. Однак його звичайні будні припиняються, коли 14-річного сина звинувачують у вбивстві однокласник. Тому Ендрю береться за власне розслідування і намагається виправдати свого нащадка.

Головні ролі у серіалі "Захищаючи Джейкоба" виконали актори:

Кріс Еванс – прокурор Ендрю Барбері

Мішель Докері – його дружина

Джейден Ліберхер – школяр Джейкоб, якого підозрюють у вбивстві

Прем'єра новинки від режисера Марка Бомбека запланована на 24 квітня 2020 року. Проєкт презентують на Apple TV.

Дивіться трейлер до серіалу "Захищаючи Джейкоба": відео