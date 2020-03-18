Сервіс OLL.TV забезпечить безкоштовний доступ до відеотеки на час карантину

На період національного карантину влада всіляко обмежила масові зібрання та закликає громадян залишатися вдома. Так, не лише світові артисти забезпечують дозвілля українців. До ініціативи долучився відеосервіс OLL.TV.

Нині представники українського шоу-бізнесу роблять все можливе, аби громадяни нашої держави не впадали в паніку та депресію у зв'язку з національним карантином. Вони підтримують світову ініціативу та проводять онлайн-концерти, щоб розважити людей під час ізоляції.

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Проте від сьогодні українці зможуть насолодитися не лише якісною музикою, а й переглянути улюблені серіали у родинному колі. На офіційній сторінці у фейсбуці відеосервіс OLL.TV оголосив, що всі активні користувачі зможуть безкоштовно переглянути близько 200 картин від HBO.

Новий сезон "Світ Дикого Заходу", "Новий Папа", "Чужинець" та інші круті серіали HBO вже чекають на вас у розділі "Амедіатека сервісу",

– зазначили представники OLL.TV.

Крім того, до безкоштовного тижневого періоду користування відеосервісом будуть входити понад 160 телеканалів, серіали та фільми.

Варто зазначити, що з 18 березня до 3 квітня уряд посилив заходи безпеки, а карантин став більш радикальним: зачинені торгівельно-розважальні центри, театри і кінотеатри, обмеження в громадському транспорті, зачинені метро в містах-мільйонниках та зупиняється міжміське та міжобласне пасажирське сполучення. Крім того, за порушення правил карантину накладатимуть штрафи у розмірі від 17 тисяч гривень.