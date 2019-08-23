Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
Сергій Жадан – один із найвідоміших українських письменників сучасності. Без його творчості важко собі уявити сучасну літературу нашої країни. 23 серпня письменник святкує свій день народження – йому виповнюється 45 років.
Сьогодні Сергій Жадан відомий не лише як письменник, поет та музикант, а й як волонтер, громадський діяч та організатор літературно-мистецьких заходів. А що ви знаєте про творчість та життя відомого письменника?
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Перевірте свої знання та поділіться результатом із друзями!
Джерело: LifeStyle 24
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