Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана

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Що ви знаєте про Сергія Жадана
Що ви знаєте про Сергія Жадана / Колаж: LifeStyle 24

Сергій Жадан – один із найвідоміших українських письменників сучасності. Без його творчості важко собі уявити сучасну літературу нашої країни. 23 серпня письменник святкує свій день народження – йому виповнюється 45 років.

Сьогодні Сергій Жадан відомий не лише як письменник, поет та музикант, а й як волонтер, громадський діяч та організатор літературно-мистецьких заходів. А що ви знаєте про творчість та життя відомого письменника?

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Перевірте свої знання та поділіться результатом із друзями!

 

 

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Теги: Новини України Тести LifeStyle Публікації Новини культури Новини Харкова Література Сергій Жадан
Джерело: LifeStyle 24
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