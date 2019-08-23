Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана

Що ви знаєте про Сергія Жадана / Колаж: LifeStyle 24

Сергій Жадан – один із найвідоміших українських письменників сучасності. Без його творчості важко собі уявити сучасну літературу нашої країни. 23 серпня письменник святкує свій день народження – йому виповнюється 45 років.