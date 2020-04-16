Сирна паска на Великдень: 3 найкращі рецепти

На святковому столі з-поміж усіх інших страв, обов’язково за традицією повинна стояти сирна паска. Готується вона дуже легко, а її смак вас неабияк вразить.

Попри те, що Великдень цього року ми будемо святкувати вдома без веселих компаній та рідних, все ж таки радимо не падати духом і влаштувати собі свято.

До теми Як приготувати великодню паску з начинкою: покроковий рецепт

Редакція LifeStyle 24 підготувала 3 особливі рецепти паски, які не заберуть у вас багато часу.

Рецепт сирної паски в духовці



Паску можете запікати у формі від чізкейка або у спеціальній пасочниці

Інгредієнти:

сир 9% або більше – 500 г;

цукор – 100 г;

сметана 20% – 100 г;

яйця – 3 шт;

вершкове масло – 80 г;

ванільний цукор – 10 г;

крохмаль картопляний – 1 ст. л;

родзинки – 50 г;

цукати – 50 г.

1. До сиру додайте сметану. Тоді додайте крохмаль, масло кімнатної температури та ванільний цукор.

2.Для отримання ніжної структури розітріть суміш насадкою блендера, щоб забрати зернистість і довести сир до повної однорідності. Замість цього, можна протерти сир через дрібне сито, але блендер впорається набагато швидше.

3.В іншій ємності збиваємо яйця і цукор міксером 5-10 хвилин.

4.Яєчну масу додаємо до сирної. Перемішуємо ложкою від низу до верху.

5.Додаємо родзинки і цукати. Знову перемішуємо від низу до верху, щоб добавки рівномірно розподілилися в сирній основі.

6. Для десерту виберіть форму діаметром 16-20 см. На дно викладіть пергаментний папір, по борту теж прокладаємо широку паперову смужку. У 3-4 шари обгортаємо ємність щільною фольгою, не залишаючи отворів. Це необхідно, щоб в роз'ємну форму не проникла вода.

7.У підготовлену ємність викладаємо сирну суміш, розрівнюємо.

8.Розміщуємо форму з майбутньою паскою в деко. Наливаємо в нижню ємність окріп – рідина повинна доходити до середини оберненої фольгою форми.

9.Відправляємо сирну паску в розпечену до 160 градусів духовку. Включаємо тільки нижній нагрів. Підтримуючи температуру, випікаємо приблизно 1 годину. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою – вона повинна виходити з сирної маси сухою.

10.Після готовності залишаємо спечену сирну паску в вимкненій духовці з відкритими дверцятами до охолодження.

Рецепт сирної паски в мультиварці



Сирна паска в мультиварці

Інгредієнти:

Сир – 750 г (9% жирності);

Яйця – 2 шт;

Масло вершкове – 80 г;

Цукор-пісок – 150 г;

Вершки – 400 мл (20% жирності);

Цукати – 1 стакан;

Ванілін – 2 щіпки.

1.Розітріть сир так, щоб не було грудочок. Можна це зробити за допомогою щільного сита або ж блендера. Додайте цукор і ванілін.

2. Яйця за допомогою міксера збийте до білої піни.

3.Вершки розмішайте з вершковим маслом кімнатної температури. Можна також збити міксером. Додайте до сиру і перемішайте до однорідної маси. 4. Влийте збиті яйця. Ще раз добре перемішайте або збийте.

5. Перелийте тісто в чашу мультиварки. Закрийте кришку.

6. За допомогою кнопки меню включіть програму "Мультикухар", температуру встановіть на 100 градусів, а час приготування – на 30 хвилин.

7. Через 30 хвилин масу злегка остудіть, додайте цукати. Перемішайте. У паску можна додати подрібнені горіхи, шматочки шоколаду, сухофрукти.

8. Густу масу треба перелити в застелену марлею форму – пасочницю. Марлю треба загорнути в кілька шарів, вона повинна бути щільною.

9. На плоскій тарілці сформувати руками за допомогою ножа і кондитерського шпателя паску, помістити її в холодильник на 1 годину. Прикрасити смачну сирну паску цукатами або родзинками.

Рецепт сирної паски без випічки



Рецепт паски без випічки

Інгредієнти:

500 г свіжого сиру;

5 ст. л. цукру;

1 пакетик ванільного цукру;

400 мл сметани 20% або 25%;

100 г вершкового масла.

1.Родзинки залити окропом на 10 хвилин, потім злити воду, цукати порізати, горіхи злегка подрібнити.

2.Сир протираємо через сито або м'ясорубку, можна подрібнити блендером. Додаємо розм'якшене вершкове масло кімнатної температури.

3.Сметану необхідно змішати з цукром і ванільним цукром і залишити на деякий час, щоб цукор розчинився. Потім додати солодку сметану в сир, де вже є масло. Ретельно масу перемішуємо і додаємо до неї цукати, горіхи, родзинки. Також можна додати цедру апельсина або лимона.

4.Форму для паски застелити марлею, складеною в 3 шари. Це може бути ось горщик або просто друшляк. Викласти в неї сирну масу і придавити вантажем, наприклад, важкою банкою з водою із закритою кришкою. Поставити форму в іншу ємність для стікання в неї сироватки з сиру і помістити в холодильник на 10 годин.

5.Після розкриття марлі, перевернути паску на тарілку. Прикрасити за бажанням цукатами, різнобарвною посипкою.

Смачної сирної паски!