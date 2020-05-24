У сітчастому боді: оголена Леся Нікітюк розбурхала мережу еротичним образом

Яскрава та запальна українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк вкотре розбурхала мережу, опублікувавши еротичний кадр. Вона постала перед камерою в сітчастому боді, яке одягнула на оголене тіло.

Леся Нікітюк не припиняє приголомшувати шанувальників. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явився пікантний знімок, на якому вона ледь прикрила свої апетитні форми.

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Леся є однією із найяскравіших жінок українського шоу-бізнесу. Вона не боїться висловлювати свою думку та оприлюднювати світлини у різноманітних, навіть найвідвертіших, образах. Дівчина поширила чергове еротичне фото, яке вмить розбурхало мережу та за декілька годин зібрало сотні коментарів зі словами захоплення та майже сто тисяч вподобань.

Так, знаменита блогерка із більш, ніж 3-мільйонною аудиторією підписників в інстаграмі, еротично позувала на білосніжному ліжку у пікантному вбранні. Вона зображена у чорному сітчастому боді, яке одягнула на оголене тіло. Телеведуча звабливо відвела очі в сторону. Вона вклала волосся в сексуальну зачіску, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на очах.

Леся Нікітюк позує у сітчастому боді / Instagram / @lesia_nikituk