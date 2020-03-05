Слава Камінська публічно підтримала ексдружину Серьоги: Куди зникає турбота та любов

Нещодавно колишня дружина білоруського репера Серьоги (Поліграф ШарікOFF) Поліна Ололо оприлюднила, що ексчоловік забрав у неї дітей після розлучення та забороняє синам бачитися з матір'ю. Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська підтримала жінку та наголосила, що нині мало чоловіків, які вміють гідно завершувати стосунки.

Нещодавно колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо зробила резонансну заяву. За її словами, екскоханий забрав двох синів, народжених у спільному шлюбі, та приховує їх. Методи виховання батька надзвичайно суворі – покарання на гречці та принижування в громадських місцях, що повпливало на психічне здоров'я синів.

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Незважаючи на те, що Поліна Ололо нічого не знає про перебування своїх дітей, вона налаштована боротися за них до останнього. До такої сміливості матері не залишилася байдужою й Слава Камінська, яка минулого року сама пережила гучне розлучення з чоловіком.

Інцидент спровокував співачку на розлогий допис на сторінках свого інстаграму, який вона доповнила зворушливою архівною світлиною з новонародженими дітьми. Зірка зазначила, що лише одиницям з сучасних чоловіків вдається завершувати стосунки гідно.

Чому чоловік, у якого ми закохуємося, і той же чоловік після розлучення – це різні люди? Куди зникають всі хвилювання, турбота, любов? Повага до жінки, яку з дитинства прищеплюють батьки?

– написала Слава Камінська.

Артистка наголосила, що все частіше екскохані вдаються до насильства, погроз, розподілу майна та навіть викрадення дітей, посилаючись на ситуацію Поліни Ололо. Вона наголосила, що після народження дітей дівчина повністю розчинається у материнстві, а діти відчувають цей емоційний та ментальний зв'язок. Саме тому у майбутньому всі стреси, які переживає дружина під час розлучення, відчують на собі й її нащадки: "Чоловіки, будьте мудрішими. Вмійте відпускати і думайте в першу чергу про дітей, а не про власне его! Поліно Ололо, дуже хочеться, щоб Ваша ситуація скоріше вирішилася".

Ексдружина репера відреагувала на таку підтримку Слави Камінської: "Славо, величезне спасибі за підтримку!"

Що відомо про заяву Поліни Ололо?

У лютому 2020 року Поліна Ололо заявила, що Серьога викрав їхніх синів майже півроку тому та забороняє їм спілкуватись з матір'ю. За її словами, телефони нащадків вже місяць вимкнені, а її сини перебувають під пильним наглядом зіркового батька. Вона вирішила не приховувати про деспотичні методи виховання.

Поліна Ололо заявила, що 10-річний Марк та 9-річний Платон бояться батька. Проте, незважаючи на страх за дітей, жінка не наважується забрати їх від зіркового тата та планує вирішувати конфлікт з артистом через суд: "По-перше, навіть якщо я зараз їх поїду забирати, мені їх не віддадуть, почнеться скандал на вулиці. Навіщо дітям на це дивитися".